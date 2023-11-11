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Таловєров: Ван Дейк порадив продовжувати наполегливо працювати

Український захисник розповів про розмову з ван Дейком
Сьогодні 11:46 235 0
Таловєров: Ван Дейк порадив продовжувати наполегливо працювати
#ЛАСК, #Максим Таловєров

Джерело - Український футбол.

Захисник ЛАСКа Максим Таловєров провів розмову з гравцем Ліверпуля Вірджілом ван Дейком після очного матчу команд в Лізі Європи (1:3).

Про це українець розповів порталу Український футбол.

"Перекинулися кількома словами, він мені порадив продовжувати наполегливо працювати. І повідомив, що обидві його футболки вже забрали мої партнери по ЛАСК, тому сказав нагадати йому на Енфілді, що тоді ми обов’язково обміняємося.

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Мені було неймовірно приємно ось так поспілкуватися з ним. Це тривало буквально пару хвилин, але для мене це набагато цінніше, аніж якби просто мовчки отримати футболку", - сказав Таловєров.

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