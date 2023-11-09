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ЛАСК з голом Таловєрова розгромив Рояль Уніон СЖ:, Ліверпуль поступився Тулузі: результати 4 туру Ліги Європи

Результати 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 21:46 205 0
ЛАСК з голом Таловєрова розгромив Рояль Уніон СЖ:, Ліверпуль поступився Тулузі: результати 4 туру Ліги Європи
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24.

Ліга Європи-2023/24

4 тур, 09 листопада

Аякс - Брайтон 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Фаті, 0:2 - 53 Адінгра

Карабах - Баєр Леверкузен 0:1 (0:0)

0:1 - 90+3 Боніфейс

Тулуза - Ліверпуль 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Доннум, 2:0 - 58 Даллінга, 2:1 - 74 Кассерес (автогол), 3:1 - Магрі, 3:2- 89 Жота

Ренн - Панатінаїкос 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9  Рідер, 1:1 - 34 Йоаннідіс, 2:1 - 65 Салах, 3:1 - 70 Бла

Славія Прага - Рома 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Юречка, 2:0 - 74 Масопуст

Серветт - Шериф 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Северен (автогол), 1:1 - 84 Рульє, 2:1 - 90 Бедія

Український голкіпер Шерифа Максим Коваль відіграв повний матч.

ЛАСК - Рояль Уніон СЖ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Хорват, 2:0 - 45+4 Таловєров, 3:0 - 77 Жуль

Український захисник ЛАСКа Максим Таловєров відіграв повний матч та відзначився голом.

Маккабі Хайфа - Вільярреал 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Сек, 1:1 - 83 Баена, 1:2 - 87 Серлот

Сьогодні, відбудуться ще матчі Ліги Європи:

22:00. Бетіс - Аріс

22:00. Фрайбург - Бачка-Топола

22:00. Геккен - Мольде 

22:00. АЕК - Марсель

22:00. Вест Гем - Олімпіакос 

22:00. Спортінг - Ракув 

22:00. Рейнджерс - Спарта Прага

22:00. Аталанта - Штурм Грац

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

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