ЛАСК з голом Таловєрова розгромив Рояль Уніон СЖ:, Ліверпуль поступився Тулузі: результати 4 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24.
Ліга Європи-2023/24
4 тур, 09 листопада
Аякс - Брайтон 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Фаті, 0:2 - 53 Адінгра
Карабах - Баєр Леверкузен 0:1 (0:0)
0:1 - 90+3 Боніфейс
Тулуза - Ліверпуль 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Доннум, 2:0 - 58 Даллінга, 2:1 - 74 Кассерес (автогол), 3:1 - Магрі, 3:2- 89 Жота
Ренн - Панатінаїкос 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Рідер, 1:1 - 34 Йоаннідіс, 2:1 - 65 Салах, 3:1 - 70 Бла
Славія Прага - Рома 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Юречка, 2:0 - 74 Масопуст
Серветт - Шериф 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Северен (автогол), 1:1 - 84 Рульє, 2:1 - 90 Бедія
Український голкіпер Шерифа Максим Коваль відіграв повний матч.
ЛАСК - Рояль Уніон СЖ 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 25 Хорват, 2:0 - 45+4 Таловєров, 3:0 - 77 Жуль
Український захисник ЛАСКа Максим Таловєров відіграв повний матч та відзначився голом.
Маккабі Хайфа - Вільярреал 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Сек, 1:1 - 83 Баена, 1:2 - 87 Серлот
Сьогодні, відбудуться ще матчі Ліги Європи:
22:00. Бетіс - Аріс
22:00. Фрайбург - Бачка-Топола
22:00. Геккен - Мольде
22:00. АЕК - Марсель
22:00. Вест Гем - Олімпіакос
22:00. Спортінг - Ракув
22:00. Рейнджерс - Спарта Прага
22:00. Аталанта - Штурм Грац
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.