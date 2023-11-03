Визначився арбітр матчу Динамо - Шахтар

Стали відомі суддівські призначення на матчі 13 туру УПЛ

Комітети УАФ оголосили про призначення суддівських бригад на матчі 13 туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Центральний матч туру між київським Динамо та донецьким Шахтарем довірили Ярославу Козику. За системою ВАР слідкуватиме Микола Балакін.

УПЛ. 13 тур

3 листопада, п'ятниця

17:00 Динамо – Шахтар – Ярослав Козик (Мукачево). Арбітр ВАР – Микола Балакін (Київська обл.)

4 листопада, субота

13:00 ЛНЗ – Колос – Назарій Дьордь (Ужгород). Арбітр ВАР – Ігор Пасхал (Херсон)

5 листопада, неділя

13:00 Минай – Ворскла – Сергій Задыран (Київська обл.). Арбітр ВАР – Віктор Копієвський (Кропивницький)

15:00 Металіст 1925 – Чорноморець – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька обл.)

17:00 Верес – Зоря – Денис Резніков (Кам’янське). Арбітр ВАР – Віталій Романов (Дніпро)

6 листопада, понеділок

15:00 Полісся – Кривбас – Катерина Монзуль (Харків). Арбітр ВАР – Роман Блавацький (Львів)

17:00 Дніпро-1 – Олександрія – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР – Денис Шурман (Київська обл.)

19:00 Рух – Оболонь – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАР – Андрій Коваленко (Полтава).