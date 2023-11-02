Головне
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України
Сьогодні 18:37 215
Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України
Сьогодні 18:55 182
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 18:14 2260
Стали відомі суперники ХІТа в елітному раунді Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:55 279
Усик назвав наступного суперника Ломаченка
Сьогодні 15:28 616
Костишин покинув Ель-Пасо
Сьогодні 12:25 503
Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги
Сьогодні 08:05 1827
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Вчора 21:46 1756
Дніпро-1 переграв Рух у 5 турі УПЛ
Вчора 19:58 628
"Ми всі його діти, а наші діти - його внуки": як журналістська спільнота прощається з Артемом Франковим
Вчора 19:44 1896
Прямі трансляції

Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України

У серії післяматчевих пенальті житомиряни виявилися сильнішими
Сьогодні 18:37 215 0
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України
#Кубок України, #Олександрія, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Полісся в серії пенальті здобуло перемогу над Олександрією в 1/4 фіналу Кубка України.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 0:0, у серії післяматчевих пенальті житомиряни виявилися сильнішими - 4:3.

Кубок України
1/4 фіналу, 2 листопада

Полісся - Олександрія 0:0
По пенальті 4:3

Напередодні Чорноморець розгромив Зорю, а Шахтар розгромив Вікторію у чвертьфіналу Кубка України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 1756
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 1504
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 21827
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32791
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 2260
Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги 1827
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 120966
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30452
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55411
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26053
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51025 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13124