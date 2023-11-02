Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України

У серії післяматчевих пенальті житомиряни виявилися сильнішими

Джерело - Чемпіон.

Полісся в серії пенальті здобуло перемогу над Олександрією в 1/4 фіналу Кубка України.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 0:0, у серії післяматчевих пенальті житомиряни виявилися сильнішими - 4:3.

Кубок України

1/4 фіналу, 2 листопада

Полісся - Олександрія 0:0

По пенальті 4:3

Напередодні Чорноморець розгромив Зорю, а Шахтар розгромив Вікторію у чвертьфіналу Кубка України.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!