Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Полісся в серії пенальті здобуло перемогу над Олександрією в 1/4 фіналу Кубка України.
Основний та додатковий час завершився з рахунком 0:0, у серії післяматчевих пенальті житомиряни виявилися сильнішими - 4:3.
Кубок України
1/4 фіналу, 2 листопада
Полісся - Олександрія 0:0
По пенальті 4:3
Напередодні Чорноморець розгромив Зорю, а Шахтар розгромив Вікторію у чвертьфіналу Кубка України.
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