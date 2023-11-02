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Чигринський: Динамо зараз не в найкращій формі

Дмитро Чигринський прокоментував мат проти Динамо
Сьогодні 15:10 187 0
Чигринський: Динамо зараз не в найкращій формі
#Динамо Київ, #Дмитро Чигринський, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Динамо підійшло до матчу проти Шахтаря у не найкращій формі.

Про це розповів захисник донецького клубу Дмитро Чигринський.

«Ми розуміємо важливість цієї гри. 100% розуміємо, що це одна з ключових ігор. Як показує чемпіонат, всі втрачають очки. Лідери наразі неочікувані, тобто це інші команди, не Шахтар та Динамо. Звичайно, на дистанції все може помінятись, але конкретно у цей проміжок часу це ключова гра. Ми розуміємо, що ми граємо трошки в іншому графіку, і ця перемога, якщо ми її здобудемо, зіграє дуже важливу роль.

Я бачив всі матчі Динамо. Не те щоб готувався до них, просто суперника треба знати в лице. Я б не відокремлював фізичну готовність від ігрової. Коли є результат, то і гравці відчувають більше впевненості. Коли результату немає, як зараз в Динамо, то не все так добре виглядає і в фізичному плані.

Динамо зараз не в найкращій формі, ми це розуміємо. Але булив у такій самій ситуації не так давно. Ситуація швидко змінилась. Треба готуватись до того, що Динамо покаже свою найкращу гру. Це однозначно. Крім того, це дербі, це «класичне». Тут без варіантів. В якому б стані хто не був, команди будуть віддаватись на 100%. Передматчеві розклади великої ролі не грають», - сказав Чигиринський.

Матч Динамо - Шахтар відбудеться 3 листопада. 

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