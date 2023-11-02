Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга-2023/24 13-й тур 3 листопада, 2023 рік. 17:00 Динамо (Київ) - Шахтар (Донецьк) Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського (Київ) Головний арбітр - Трансляція - 2+2 та YouTube-канал Динамо

У 13-му турі чемпіонату України чинний володар титулу донецький Шахтар у гостях зіграє проти свого найпринциповішого суперника - київського Динамо - в межах першого Класичного цього сезону.

Динамо

Підопічні Мірчі Луческу перебувають у не найкращій формі - 1 перемога в останніх 5 матчах, яка була здобута понад місяць тому (проти Олександрії - 4:2). "Вільна" від єврокубків осіння частина сезону поки що не дуже допомогла киянам у боротьбі за 1 місце турнірної таблиці, наразі її очолює Кривбас, а "біло-сині" посідають 7 сходинку, відстаючи від лідера на 10 очок, зате мають 3 матчі в запасі. Від Шахтаря Динамо відділяє 5 балів, але донеччани провели на одну гру більше.

У п'ятницю господарі поля не зможуть, як і раніше, розраховувати на Андрія Ярмоленка, а свіжою неприємною втратою став нападник Владислав Ванат, який у попередній грі (проти Колоса - 1:1) заробив вилучення.

Шахтар

У "гірників" нині справи теж ідуть не ідеально - команда щойно отримала нового тренера. Ним став Маріно Пушич, який до цього працював помічником головного у нідерландському Феєнорді. Фахівець дебютував на тренерській лаві відразу матчем Ліги чемпіонів проти Барселони (1:2). А ось гра проти Динамо стане першою для 52-річного наставника в межах УПЛ.

У Шахтаря, на відміну від Динамо, дискваліфікованих немає, а зіграти зможуть усі, крім давно травмованих Івана Петряка, Лассіни Траоре та Става Лемкіна.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): з'явиться ближче до матчу...

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Сирота, Попов, Тимчик, Андрієвський, Бражко, Караваєв, Буяльський, Шепелєв, Волошин.

Шахтар: Різник, Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.

Цифри й факти

Мірча Луческу на чолі Шахтаря 25 разів зустрічався з Динамо в чемпіонатах України - 13 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок;

Останній матч між командами, який відбувся 22 квітня 2023 року, завершився нічиєю - 1:1;

Класичне стане для Маріно Пушича дебютним матчем в УПЛ;

З останніх 12 матчів у межах УПЛ проти Шахтаря Динамо виграло лише 1 (у квітні 2021 року).

Востаннє Динамо забивало Шахтарю понад 1 гол за матч ще у серпні 2020-го (гра за Суперкубок - 3:1).

Прогноз букмекерів

Перемога Динамо - 4,00;

Нічия - 3,85;

Перемога Шахтаря - 1,93.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.