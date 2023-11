Де Лігт отримав травму в матчі Кубка Німеччини

Захисник Баварії Маттейс де Лігт травмувався у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини з Саарбрюкеном.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

На 24-й хвилині нідерландець був вимушений залишити поле. Замість нього вийшов Конрад Лаймер.

🚨🔴 Bad news for Bayern as Matthijs de Ligt comes off the pitch due to injury.



Thomas Tuchel looks disappointed as Bayern have been really unlucky with injuries this season. pic.twitter.com/ZsnGFBJfX1