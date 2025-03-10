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Шахтар за 16 мільйонів євро підписав вінгера Атлетіко Мінейро

Олексій Мурзак — 10 березня 2025, 16:30
Шахтар за 16 мільйонів євро підписав вінгера Атлетіко Мінейро
Аліссон Сантана
ФК Шахтар

Шахтар оголосив про підписання вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона Сантани.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Контракт із 19-річним бразильським футболістом розрахований до 2030 року.

Про суму трансферу в клубі не повідомили, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "гірники" заплатили за перехід 16 мільйонів євро. Цю інформацію також підтверджує авторитетний портал Transfermarkt.

Аліссон Сантана – вихованець академії Атлетіко Мінейро: у серпні 2022 року він підписав перший професійний контракт з клубом, а в липні 2023-го дебютував у головній команді. Загалом провів за основний склад "гало" 42 матчі, в яких забив 3 мʼячі.

Гравець також є чемпіоном штату Мінас-Жерайс (2024). Від січня 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20 (8 матчів, 1 гол), у складі якої став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U-20).

Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".

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