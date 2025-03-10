Шахтар за 16 мільйонів євро підписав вінгера Атлетіко Мінейро

Шахтар оголосив про підписання вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона Сантани.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Контракт із 19-річним бразильським футболістом розрахований до 2030 року.

Про суму трансферу в клубі не повідомили, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "гірники" заплатили за перехід 16 мільйонів євро. Цю інформацію також підтверджує авторитетний портал Transfermarkt.

Аліссон Сантана – вихованець академії Атлетіко Мінейро: у серпні 2022 року він підписав перший професійний контракт з клубом, а в липні 2023-го дебютував у головній команді. Загалом провів за основний склад "гало" 42 матчі, в яких забив 3 мʼячі.

Гравець також є чемпіоном штату Мінас-Жерайс (2024). Від січня 2025 року виступає за збірну Бразилії U-20 (8 матчів, 1 гол), у складі якої став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U-20).

Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".