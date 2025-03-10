Феноменальний хет-трик: голкіпер Урагана увійшов в історію, як колись Чилаверт. Головне про 17 тур Екстра-ліги

Сімнадцятим туром у футзальній Екстра-лізі був зроблений ще один крок до визначення вісімки команд, які, починаючи з травня, у плейоф боротимуться за чемпіонство. Тими, хто повинні голосно заявляти, що в них ще є якісь амбіції, мають бути Любарт і Кардинал-Рівне. Обидва клуби від восьмого місця відстають на п’ять залікових пунктів, але ані лучани, ані рівняни в поєдинках проти відповідно Aurora Team та ХІТа не дали жодних натяків, що вони можуть розраховувати на очки. І це при тому, що два столичних клуби особливо не напружувалися і давали своїм суперникам грати. Але ресурсу в команд з Луцька та Рівного вистачало лише на те, щоб позначити опір, який не завадив лідерам турнірної таблиці розжитися очками.

Після нічиєї Aurora Team у Хмельницькому, команди Олега Лук’яненка і Євгена Задорожного вирівнялися за втраченими очками, тому очікувалося, що саме з сімнадцятого туру розпочнеться гонитва за покращенням різниці забитих і пропущених м’ячів, яка може стати вирішальною у справі визначення переможця регулярного чемпіонату. Першою з двох київських команд у турі грав ХІТ, і "кабельники" не були кровожерливими, задовольнившись тим, що в кожному таймі забили Кардиналу-Рівне по два м’ячі – 4:0. Тим самим ХІТ збільшив свою різницю до "+57", і це перед початком гри Aurora Team з Любартом було на 11 м’ячів краще, ніж в Aurora Team.

ФК ХІТ

У першому колі підопічні Євгена Задорожного забили Любарту шість, щоправда, пропустивши один, і, здавалося б, ось він шанс для них, щоб на кілька м’ячів скоротити своє відставання по забитих і пропущених. Але гравці Aurora Team виглядали не зарядженими на такі дії. Коли вони забили Любарту ті ж чотири м’ячі, то дозволили супернику один гол відіграти. І замість скорочення ми наразі в турнірній таблиці маємо у ХІТа різницю забитих і пропущених м’ячів вже на вісім кращу за Aurora Team. Вона ще має перевагу в три очки над ХІТом, і така картина може зберегтися до 26 березня, коли ХІТ зіграє пропущену гостьову гру проти SkyUp Futsal.

"Авіатори" тим часом з’їздили до Полтави, де в робочому режимі взяли свої три очки у грі з МСК Харків – 9:2. Заради чого варто було подивитися цю гру, так це щоб побачити ту "кучу-малу", яку гравці SkyUp Futsal влаштували після голу, забитого Юрієм Щерицею. Нічого феноменального в ньому не було, гравець з метра переправив м’яч у порожні ворота, але його особливість – це перший гол у цьому чемпіонаті від Щериці, який минулого сезону був у трійці кращих голеадорів своєї команди, проте в сезоні-2024/25 у нього щось не йшло і не йшло. Нарешті, в Полтаві перший пішов.

Сокіл – Athletic Futsal

Суботній ігровий день відкрили в Хмельницькому Сокіл і Athletic Futsal, і господарі вже в першому таймі показали, що вони не забули про свою поразку від "атлетів" у кубковій грі тритижневої давнини, яка, щоправда, не завадила їм пробитися до "Фіналу восьми". Попри швидко пропущений м’яч, Сокіл так само швидко відповів, забивши до перерви чотири м’ячі. У другому таймі закріпив їх ще одним, і надалі все контролював на майданчику. Але в останні півтори хвилини відбулося те, що можна характеризувати з двох боків. Перший – це сам Сокіл змазав кінцівку, примудрившись пропустити за 86 секунд три голи. Другий бік – це все ж таки Athletic Futsal грав до кінця, і хоча гру не врятував, але за поразки досяг пристойного рахунку.

Закривала програму туру гра у Львові між in.IT та Ураганом, рахунок якої напевне через пару тижнів ніхто не пригадає. Але в ньому сталася подія, яка варта того, щоб з неї розпочати розповідь про цікаві фішки туру. За номером два буде про гру, яка у Дніпрі так і не відбулася. Також одразу проанонсуємо, що цього разу не буде номінації "гра туру". Як це не прикро визнавати, в сімнадцятому турі не було жодної гри, яка б була гідна окремої розповіді – у всіх матчах все пройшло тихо й буденно. Хіба що кінцівка гри в Хмельницькому здивувала, але не більше.

Хет-трик туру

Свідками унікальної події стали львівські вболівальники футзалу, які спостерігали за грою між in.IT та Ураганом. На 16-й хвилині після удару Олега Мурина воротар Урагана Олександр Сіріцький спіймав м’яч, побачив перед собою вільну зону, по руху уникнув контакту з двома суперниками, після чого пробив метрів з 12, і м’яч влетів у кут воріт.

Другий тайм in.IT одразу розпочав грою з п’ятим польовим гравцем, чим на 22-й хвилині Сіріцький і скористався. Після удару Максима Боднара Олександр легко спіймав м’яч, в нього був час все прорахувати, тому його удар по порожнім воротам львів’ян був ідеальним.

Цим Олександр Сіріцький не обмежився! На 26 хвилині, на ауті Урагана, гравці in.IT дуже низько "сіли" біля власних воріт. Сіріцький перетнув центральну лінію майданчика, і перед ним було ще майже 10 метрів вільного простору. Це дозволило Олександру наблизитися до воріт, прицілитися і невідпорно пробити в нижній кут, оформивши хет-трик!

Олександр Сіріцький став першим голкіпером, якому вдалося забити три голи в одному матчі найвищого футзального дивізіону України. І це як мінімум!

Пошуки в інтернеті чогось аналогічного у виконанні іноземних воротарів виявилися неуспішними, вся інформація з’являлася лише стосовно парагвайського голкіпера футбольного клубу Велес Сарсфілд Хосе Луїса Чилаверта, який в листопаді 1999 року у грі з Феррокариль Оесте забив три м’ячі, і всі вони були з пенальті. Але щодо футзальних воротарів в офіційних матчах високого рівня ніякої інформації знайти не вдалося. Тому з певною долею обережності дозволимо собі визнати хет-трик Олександра Сіріцького унікальним не тільки для України, але й світовим досягненням.

До цього додамо два моменти. В існуючій класифікації хет-трик Олександра Сіріцького можна назвати ортодоксальним, оскільки свої три м’ячі він забивав один за одним, і для Урагану в грі з in.IT це були третій, четвертий і п’ятий голи. Окрім того, що Олександр перший воротар, в активі якого хет-трик, він став чотирнадцятим гравцем Екстра-ліги, якому цього сезону вдалося в одній грі забити три м’ячі. Загалом же хет-триків фіксувалося шістнадцять.

Форс-мажор туру

Вдруге в чемпіонаті зафіксований факт незіграної гри й знову це сталося у Дніпрі. Хоча, якщо бути точним, то вона залишилася недограною. Гра між Сухою Балкою та Енергією мала стартувати о 12.00, але цього через повітряну тривогу не відбулося. Контрольна відмітка, коли починається обговорення можливості початку гри це 75 хвилин, і команди домовилися чекати ще. Прочекали ще 75 хвилин, і стартовий свисток пролунав аж о 14.30. Тривала гра майже 14 ігрових хвилин, саме на 14-й хвилині гравець Енергії Ярослав Квасній реалізував пенальті, як сигнал повітряної тривоги пролунав знову, і команди попрямували в укриття.

Через деякий час було прийняте рішення, що гра не буде дограватися, як раптом пролунав відбій, і команди вирішили грати. Але не встигли гравці Сухої Балки й Енергії порозминатися перед тим, щоб поновити гру, як тривога пролунала знову, і тільки після цього обидві команди змирилися з тим, що їм 8 березня вже точно не грати.

Коли команди Сергія Гупаленка та Валерія Легчанова дограватимуть решту 26 хвилин, питання наразі відкрите, але за інформацією з Дніпра, кількість тривог в місті побільшало і час їхній збільшується. Не забуваємо, що у Сухої Балки є ще одна гра, яка взагалі не розпочалася, це проти Athletic Futsal, коли вона має бути зіграна – орієнтовно у квітні, але ключові слова тут "має бути".

Розгроми туру

Незмінний персонаж при розмові про поразки з великими рахунками – МСК Харків, і, на жаль, це вже сприймається як буденність. Навіть більший подив викликають ігри, коли харків’яни зазнають не розгромних поразок. Ба більше, вони демонструють стабільність, яка просто не лічить команді рівня Екстра-ліги.

Черговим суперником команди Василя Сухомлинова був SkyUp Futsal, гравці якого всіма силами прагнули довести, що вони нічим не гірші таких команд, як Aurora Team, Суха Балка, Сокіл та Енергія, які забивали у ворота МСК Харків по дев’ять м’ячів. Ще за лічені секунди до кінця гри рахунок був 8:2, але авіатори продовжували тиснути на ворота "містян", за 12 секунд до сирени Денис Сніцаренко оформив дубль і встановив остаточний рахунок 9:2. З шести своїх останніх матчів в п’яти МСК Харків пропустив по 9 м’ячів – це катастрофа. Це вже дев’ята поразка харків’ян з великим рахунком натомість для SkyUp Futsal це друга перемога з великим рахунком, і обидві вони над МСК Харків.

МСК Харків – SkyUP Futsal

Втім, не тільки МСК Харків спіткала неприємність у вигляді розгромної поразки. Нею для львівського in.IT стала домашня поразка від Урагану. Після гри обидва тренери зійшлися в думці, що 0:6 не по ділу, але рахунок на табло вперта річ, і він дійсно свідчить про розгром. "Айтішники" втретє програли з великим рахунком, і що цікаво, що в цих іграх, а вони були з ХІТом, Соколом та Ураганом, львів’яни не забили жодного м’яча. Ураган з великим рахунком виграв вдруге.

Загальна кількість розгромів зросла до 15, і при 98 іграх їхній відсоток складає 15,31%.

Повернення туру

Жодне обговорення останніх п’яти матчів Сокола (чотирьох в чемпіонаті України й одного в кубковому турнірі) не обходилося без теми Владислава Первєєва. Нагадаємо, лідер хмельничан 24 січня вагомим чином посприяв перемозі Сокола в виїзному матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Athletic Futsal, оформивши дубль. Після цього Первєєв вирушив до табору збірної України, яка проводила дві гри кваліфікації до Євро-2026 з Німеччиною. Влад взяв участь лише в першій з них, як з’ясувалося пізніше, з ушкодженням, а повернувся до Хмельницького вже в такому стані, що змушений був відправитися на лікарняний, який розтягнувся на півтора місяця.

Таке очікуване повернення для хмельницьких вболівальників футзалу Владислава Первєєва відбулося в грі з Athletic Futsal, і хоча після гри головний тренер Сокола Роман Ковальчик визнав, що Первєєв готовий лише на 40 відсотків, Влад показав себе на майданчику у всій красі, реалізувавши пенальті, який сам же й організував, і додавши до нього блискучий асист на Бабака.

Гол туру

36 м’ячів були забиті в сімнадцятому турі, це з урахуванням єдиного голу, зафіксованого в недограній грі в Дніпрі. Феєричним був хет-трик Сіріцького, був гол Щериці з кумедним дитячим святкуванням. Щодо "голу туру", то доводиться повертатися до того, що вже говорилося неодноразово, і це м’яч, який у ворота Любарту на 9-й хвилині забив Ростислав Семенченко.

Він традиційний для Aurora Team. Владислав Моспан з лівого флангу зробив закидання на протилежний фланг на Ростислава Семенченка, який ударом злету увігнав м’яч в дальній нижній кут.

Жодним чином не заперечуючи майстерність двох гравців Aurora Team, просто величезні питання до тренерського штабу і гравців Любарту. До тренерів – коли вони готували команду до гри, розбір типових стандартів Aurora Team проводився? Хто в десяти випадках з десяти робить в Aurora Team удар на подібних стандартах? До гравців – як гравці розташовуються на стандарті, коли найближчий гравець Любарту від Семенченка в момент передачі Владислава Моспана знаходиться на відстані десяти метрів? Судячи з результату – голу Семенченка, в Любарті поклалися на долю, на те, що минеться, і так результат в іграх з Aurora Team ніколи не прийде.

Пенальті туру

11 січня в грі між Сухою Балкою та ХІТом голкіпер киян Олександр Сухов парирував удар Сергія Беденка з шестиметрової позначки. З того часу арбітри чотири рази призначали пенальті, і всі вони були реалізовані. Після матчів 17-го туру є можливість поговорити про воротарську вдачу, і сталася вона в грі між МСК Харків та SkyUp Futsal.

На 33-й хвилині після прострілу Рафіньї харків’янин Дмитро Халін в штрафному майданчику зупинив м’яч рукою, і арбітри призначили безперечний пенальті. Раніше "авіатори" тричі отримували право на пенальті, і кожний раз його виконували різні гравці. Останнім був Євген Смоловик, який в 6-му турі забив саме у ворота МСК Харків. В Полтаві свою долю вирішив випробувати Боб, на той момент рахунок в грі був 7:1, і бразилець не повинен був відчувати жодного тиску, але своїм шансом забити Боб не скористався, пробив по центру і влучив в плече Олексію Нагорному.

Таким чином Нагорний став третім воротарем, якому цього сезону вдалося відбити пенальті, а раніше такий подвиг вдавався Олександру Сухову (ХІТ) і Ярославу Кожуховському з Сокола. "Авіатори" ж з чотирьох пенальті забили тільки два, ще в першому турі був удар Юрія Щериці з шести метрів повз ворота Athletic Futsal.

Аналогічною є природа пенальті, призначеного в Хмельницькому, коли після удару Владислава Первєєва м’яч прилетів в штрафному майданчику в руку Олегу Виставному. Головний тренер Athletic Futsal Олександр Кабаненко вирішив прибрати основного воротаря Єгора Тарана, випустивши Данила Лутая, але це не допомогло дніпрянам уникнути покарання – Владислав Первєєв гарматним ударом під поперечину не залишив шансів воротарю.

Сокіл пенальті пробивав вперше, у ворота Athletic Futsal шестиметровий призначався втретє, і реалізовані з них два.

З пенальті ж, який був призначений в недограній грі в Дніпрі, є деталі, на яких варто зупинитися. Майже гольова атака Енергії обірвалася на тому, коли воротар Сухої Балки Герман Горовой в штрафному майданчику прямою ногою влучив трохи вище гомілкостопу гравцеві Енергії Володимиру Буньо.

З верхньої камери трансляції порушення виглядало не так жахливо, але з нижньої і як нога Горового йде в ногу Буньо – це моторошне відео, і добре, що для Володимира такий фол не мав жахливих наслідків. Пенальті пробивав Ярослав Квасній і зі своїм завданням забити впорався.

Енергія била пенальті втретє і реалізувала вдруге. У ворота Сухої Балки пенальті був призначений втретє, і всі вони стали голами.

Загалом три пенальті в турі збільшили їхню загальну кількість до 18, 14 з них реалізовані, і це 77,78%.

Дабл-пенальті туру

Для гравців SkyUp Futsal, виявляється, з 10 метрів легше забити, ніж з шести, що довів Максим Літвінов. На 36-й хвилині гравці МСК Харків всьоме порушили правила (шостим був пенальті), і отримали у свої ворота дабл-пенальті. Справу до своїх рук взяв найкращий голеадор "авіаторів" Максим Літвінов, до речі, вперше в сезоні, і його удар по воротах, які захищав Олексій Нагорний, був бездоганним.

Це був четвертий дабл-пенальті для SkyUp Futsal, і третій реалізований. Раніше у "авіаторів" незмінно "десятки" бив Олександр Ліфер, але зараз він травмований. У ворота МСК Харків дабл-пенальті був призначений вп’яте, і лише одного разу Олексію Нагорному вдалося виручити свою команду.

Загалом 10-метрові призначалися 28 разів, з яких реалізовані 12, відповідно, відсоток реалізації складає 42,86%.

Автогол туру

Типовий нещасний випадок в грі проти Урагану стався з гравцем in.IT Максимом Боднаром. На 6-й хвилині гри капітан франківців Мар’ян Масевич метрів з десяти пробив по воротах, і м’яч чи то від плеча, чи то від спини Боднара опинився у воротах.

Важко навіть сказати, чи бачив Боднар момент удару, типова ситуація, коли гравець опинився в непотрібному місці в непотрібний час. З усім тим, маємо автогол, який цього сезону зафіксований вже 21-й раз.

Для гравців in.IT це вже третій випадок, коли вони спрямовують м’яча до власних воріт. Урагану ж з голом суперники допомогли втретє. Командою, суперники якої найбільше вражали власні ворота, залишається Кардинал-Рівне, це було п’ять разів.

Асистент туру

Частенько від футболістів можна почути, що для них не менш приємним, ніж забитий м’яч, є гольова передача. Гравцеві Aurora Team Владиславу Моспану потішити себе забитим м’ячем в грі з Любартом не вдалося, але він своєю грою проти лучан може бути цілком задоволеним.

Річ у тім, що Владислав став автором трьох результативних передач при чотирьох м’ячах, які забила його команда. В першому таймі він вдало асистував спочатку Олександру Школьному, а потім Ростиславу Семенченку. По перерві в активі Моспана ще одна результативна передача – і знову на Семенченка.

Експеримент туру

В той час як деякі команди змушені вносити до заявки лише одного воротаря, як це було зі SkyUp Futsal в Полтаві, коли у "авіаторів" в протоколі був один Андрій Остріков, головний тренер Aurora Team Євген Задорожний міг собі дозволити в грі проти Любарта цікавий експеримент. В цій київській команді неодноразово в протоколі було три воротарі, але вперше вони були залучені в цікавий спосіб.

Вперше в сезоні зі стартових хвилин вийшов Андрій Лисюк, який номінально є третім воротарем. Спочатку могло здатися, що в київському клубі настільки впевнені в перемозі, що вирішили грати з воротарем, який протягом сезону не мав суттєвої ігрової практики. Втім, коли рівно на 13-й хвилині замість Лисюка, до якого не було ніяких питань, у воротах Aurora Team з’явився Юрій Савенко, виникла підозра, що це не просто так, і варто десь хвилин за 13-14 очікувати появи й Миколи Гуйвана. Так воно і сталося, і решту матчу до фінальної сирени догравав саме Гуйван.

Зазначимо, що такий експеримент не є якимось ноу-хау Євгена Задорожного. Гру трьох воротарів з рівним проміжком часу більше можна побачити в товариських матчах, але для офіційних ігор це все ж таки доволі рідкісна подія.

Шатаут туру

В лютому серед претендентів на кращого гравця Екстра-ліги був голкіпер ХІТа Олександр Кравець, який поступово виходить з тіні свого колеги Олександра Сухова. І те, що Кравець так і не був в лютому визнаний кращим, є найвища несправедливість, адже він своєю грою вагомо посприяв перемогам ХІТа над такими суперниками, як Сокіл та Енергія, від яких не пропустив нічого.

Олександр Кравець ФК ХІТ

У грі проти Кардиналу-Рівне Кравець за рахунку 4:0 зберіг свої ворота недоторканими, чим записав до свого активу вже третій шатаут. Цей термін взятий з хокею, коли воротар протягом усієї гри відбиває всі атаки команди суперника і не пропускає нічого у свої ворота.

Хтось може поставити питання, а як же Сіріцький, команда якого перемогла 6:0? Продовжуємо аналогію з хокеєм, в якому, якщо шатаут відбувається при використанні кількох воротарів, сухий матч записується на рахунок команди-переможця, проте жоден з воротарів не отримує шатауту у свою особисту статистику. В грі з in.IT Олександр Сіріцький за рахунку 0:5 був замінений на Тараса Левандівського, тому шатаут записується на весь Ураган.

Анатолій Подвойський