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Українка Коцар вдруге у сезоні вийшла до фіналу етапу Кубку світу

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 12:52
Українка Коцар вдруге у сезоні вийшла до фіналу етапу Кубку світу
Катерина Коцар
FIS

Українська фристайлістка Катерина Коцар вийшла до фіналу етапу Кубку світу.

Спортсменка посіла сьоме місце у кваліфікації з бігейру, яка проходить у французькому місті Тінь. Зазначимо, що для виходу у фінал потрібно було потрапити до вісімки кращих.

За свою спробу Коцар отримала 83.5 балів і посідала проміжкове четверте місце, проте не змогла покращити свій результат. Втім, цього виявилось достатньо для виходу до фіналу етапу.

Зазначимо, що це буде другий фінал сезону для Катерини – у жовтні фристайлістка посіла шосте місце на етапі у швейцарському Курі.

Минулого сезону Коцар стала п'ятою на етапі у Швейцарії, а у сезоні-2022/2023 – шостою. Ці виступи є найкращими в кар'єрі української фристайлістки в межах Кубку світу.

Фінал етапу відбудеться у четвер, 13 березня – старт змагання заплановано на 20:00 за київським часом.

Раніше українські фристайлісти здобули дві срібні нагороди в межах Універсіади-2025.

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