Українські фігуристи виграли бронзову медаль на турнірі в Польщі

Юні українські фігуристи Тетяна Белодонова та Іван Качур стали бронзовими призерами турніру Maria Olszewska Memorial 2025. Турнір проходив з 6 до 9 березня в місті Лодзь.

У танцях на льоду вони набрали 126.76 бали. Переможцями стали Діане Шнайдер та Йоахим Новак із Чехії – 139.47. Срібло здобули німецькі фігуристи Еніко та Жоарт Кобор, якы набрали 135.80.

Ще одна українська пара Поліна Капустіна та Михайло Кулієв посіли 10 місце.

Нагадаємо, кілька днів тому українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський стали віцечемпіонами юніорського чемпіонату світу.