Попри інтерес Реала та Тоттенгема: Борнмут не хоче відпускати головного тренера

Борнмут, за який грає Ілля Забарний, не хоче відпускати свого головного тренера попри інтерес до його персони з боку топклубів Європи.

Про це повідомляє Talksport.

"Наш спортивний директор вже веде певні переговори з Андоні та його агентами щодо нового контракту. Сподіваюсь, коли я прибуду в клуб після Великодня, ми зможемо сісти та все обговорити. Я розумію, що він хоче досягати успіху, хоче створювати бойовиті команди й ми готові його в цьому підтримати", – розповів президент "вишень" Білл Фолі.

За підсумками 28 турів Борнмут розмістився на 9 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 44 залікові бали. Зазначимо, що на п'ятій позиці, яка дає право грати у Лізі Європи, наразі знаходиться Манчестер Сіті, який набрав 47 очок.

Зазначимо, що інтерес до Іраоли приписують Реалу та Тоттенгему, оскільки мадридський клуб може залишити Карло Анчелотті, а Анге Постекоглу проводить абсолютно провальний сезон на чолі "шпор".

У наступному матчі Забарний та компанія зіграють проти Брентфорда – поєдинок відбудеться 15 березня о 19:30 за київським часом.

Раніше стала відома доля стадіону іншого представника АПЛ – Манчестер Юнайтед.