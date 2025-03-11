Топич: Магучіх дійсно знаходиться на іншому рівні, вона дуже крута

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич прокоментувала спортивні досягнення Ярослави Магучіх та відзначила рівень українки, який є вищім за той, що демонструють конкурентки.

Слова спортсменки наводить Федерація легкої атлетики України.

"Ярослава дійсно знаходиться на іншому рівні, вона дуже крута. Я дуже рада просто мати шанс спостерігати, як вона підіймає планку жіночих стрибків у висоту.

Коли я почала займатися цією дисципліною – років 5-6 тому, – то не могла й уявити, що хтось поб'є світовий рекорд. А вона це зробила. Це неймовірно. Дуже круто бачити особисто, як це трапляється, і змагатися з нею". – розповіла Топич.

Зазначимо, що Магучіх є рекордсменкою зі стрибків у висоту (210 см), Олімпійською чемпіонкою та заслуженим майстром спорту України.

Напередодні Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у приміщенні. На цьому змаганні Україна посіла шосте загальнокомандне місце у медальному заліку.

Раніше повідомлялось, що шведська спортсменка пропустить чемпіонат світу у приміщенні.