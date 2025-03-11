Спаллетті: Наполі – останній клуб в моїй кар’єрі

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті заявив, що період роботи в Наполі буде для нього останнім у кар’єрі на клубному рівні.

66-річного фахівця цитує Джанлука Ді Марціо.

"Наполі – мій останній досвід роботи в клубі. Я ніколи не зміг би тренувати іншу команду в Італії. Коли ти був у такому середовищі, складно повернутися туди як суперник", – заявив тренер.

Спаллетті очолював Наполі з 2021 до 2023 року та привів клуб до третього чемпіонства в історії у сезоні-2022/23. Для самого тренера це було перше чемпіонство в Серії А в кар’єрі, для Наполі – першим із 1990 року.

Збірну Італії Спаллетті очолює з серпня 2023 року, на Євро-2024 команда вилетіла в 1/8 фіналу від Швейцарії.

У неділю, 9 березня, Наполі в 28 турі Серії А обіграв Фіорентину 2:1.