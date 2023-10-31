Саудівська Аравія прийме ЧС-2034 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Футбол об'єднує як жоден інший спорт, чемпіонат світу - ідеальний майданчик для меседжу об'єднання та інклюзивності. Різні культури можуть бути разом", - зазначив Інфантіно.

Раніше від подання заявки на проведення ЧС-2034 відмовилася Австралія. Після цього у Саудівської Аравії не залишилося конкурентів у боротьбі за проведення турніру.

Зазначимо, що проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії з високою часткою ймовірності означає, що турнір знову відбудеться взимку, як і ЧС-2022 у сусідньому Катарі.