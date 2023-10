Саудівська Аравія прийме ЧС-2034 з футболу

Чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Раніше від подання заявки на проведення ЧС-2034 відмовилася Австралія. Після цього у Саудівської Аравії не залишилося конкурентів у боротьбі за проведення турніру.

Зазначимо, що проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії з високою часткою ймовірності означає, що турнір знову відбудеться взимку, як і ЧС-2022 у сусідньому Катарі.

🚨🌏 OFFICIAL: World Cup 2034 will be hosted by Saudi Arabia, as president Gianni Infantino has confirmed. 🇸🇦



“Football unites the world like no other sport, World Cup is perfect showcase for a message of unity and inclusion”.



“Different cultures can be together”. pic.twitter.com/ScNJqPzPf7