Саудівська Аравія прийме ЧС-2034 з футболу

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат світу з футболу 2034 року відбудеться в Саудівській Аравії.
Про це повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
"Футбол об'єднує як жоден інший спорт, чемпіонат світу - ідеальний майданчик для меседжу об'єднання та інклюзивності. Різні культури можуть бути разом", - зазначив Інфантіно.
Раніше від подання заявки на проведення ЧС-2034 відмовилася Австралія. Після цього у Саудівської Аравії не залишилося конкурентів у боротьбі за проведення турніру.
Зазначимо, що проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії з високою часткою ймовірності означає, що турнір знову відбудеться взимку, як і ЧС-2022 у сусідньому Катарі.
🚨🌏 OFFICIAL: World Cup 2034 will be hosted by Saudi Arabia, as president Gianni Infantino has confirmed. 🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2023
“Football unites the world like no other sport, World Cup is perfect showcase for a message of unity and inclusion”.
“Different cultures can be together”. pic.twitter.com/ScNJqPzPf7