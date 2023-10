Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча

Гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі став володарем Золотого м'яча-2023.

Про це стало відомо на церемонії нагородження Ballon d'Or.

Цей титул став для Мессі 8-м у його кар'єрі, що є абсолютним рекордом.

Аргентинець завоював титул чемпіона світу-2022.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d'Or for Argentina hero! 🖐🤟