Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча

Джерело - Чемпіон.
Гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі став володарем Золотого м'яча-2023.
Про це стало відомо на церемонії нагородження Ballon d'Or.
Цей титул став для Мессі 8-м у його кар'єрі, що є абсолютним рекордом.
Аргентинець завоював титул чемпіона світу-2022.
LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj
Раніше Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2023 року.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!