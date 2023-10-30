Мессі - 8-разовий володар Золотого м'яча

Аргентинець завоював титул чемпіона світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі став володарем Золотого м'яча-2023.

Про це стало відомо на церемонії нагородження Ballon d'Or.

Цей титул став для Мессі 8-м у його кар'єрі, що є абсолютним рекордом.

Аргентинець завоював титул чемпіона світу-2022.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Раніше Бонматі виграла жіночий Золотий м'яч 2023 року.

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