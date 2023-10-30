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Голанда визнали найкращим форвардом 2023 року

Норвежцю вручили нагороду імені Герда Мюллера
Вчора 22:47 229 0
Голанда визнали найкращим форвардом 2023 року
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд - найкращий форвард 2023 року.

Про це повідомляє Ballon d'Or .

Норвежцю вручили нагороду імені Герда Мюллера за його бомбардирські досягнення.

Нагадаємо, Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року.

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