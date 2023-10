Голанда визнали найкращим форвардом 2023 року

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд - найкращий форвард 2023 року.

Про це повідомляє Ballon d'Or .

Норвежцю вручили нагороду імені Герда Мюллера за його бомбардирські досягнення.

Erling Haaland from @ManCity is the Gerd Müller Award winner! 🤖⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/Jqi7DI6QeP