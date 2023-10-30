Голанда визнали найкращим форвардом 2023 року

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд - найкращий форвард 2023 року.
Про це повідомляє Ballon d'Or .
Норвежцю вручили нагороду імені Герда Мюллера за його бомбардирські досягнення.
Erling Haaland from @ManCity is the Gerd Müller Award winner! 🤖⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/Jqi7DI6QeP— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Нагадаємо, Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року.
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