Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим молодим гравцем 2023 року.
Про це повідомляє France Football.
Гравець зайняв перше місце у голосуванні. У минулому сезоні англієць виступав за Боруссію Дортмунд.
JUDE BELLINGHAM IS THE 2023 KOPA TROPHY! #TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/JuEvgY1WAO— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Напередодні Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону.
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