Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року

Гравець зайняв перше місце у голосуванні

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим молодим гравцем 2023 року.

Про це повідомляє France Football.

Гравець зайняв перше місце у голосуванні. У минулому сезоні англієць виступав за Боруссію Дортмунд.

Напередодні Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!