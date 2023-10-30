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Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року

Гравець зайняв перше місце у голосуванні
Вчора 22:03 183 0
Беллінгем - найкращий молодий гравець 2023 року
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем став найкращим молодим гравцем 2023 року.

Про це повідомляє France Football.

Гравець зайняв перше місце у голосуванні. У минулому сезоні англієць виступав за Боруссію Дортмунд.

Напередодні Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону.

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