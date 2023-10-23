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Піолі: Мілан і в меншості ні в чому не поступався Ювентусу

Сьогодні 14:40 112 0
Піолі: Мілан і в меншості ні в чому не поступався Ювентусу
Фото: Getty Images

Мілан не поступився за рівнем гри Ювентусу (0:1) в 9 турі в Серії А.

Про це заявив головний тренер "россонері" Стефано Піолі.

"Зазвичай не розмовляю з командою після матчів, оскільки є велика напруга, а цього разу й розчарування. Це був не той результат, якого ми хотіли. Але добре грали з 11 гравцями, добре грали з 10 гравцями та ні в чому не поступалися "Ювентусу". Відчуваю, ми могли досягти результату.

Щодо червоної картки - це була наївна помилка, як індивідуальна, так і командна. Тшау мав зупинитися, а не переслідувати його. Крайній захисник також був у неправильній позиції. Водночас Тшау не пощастило, коли він послизнувся, але повинен був зіграти краще.

Ця поразка ніяк не зменшує нашої впевненості. Ми не поверхово оцінюємо свої виступи, будемо намагатися грати краще. Якщо зможемо оговтатися від цього так, як це було після дербі з серією перемог - ми не проти. Жарти вбік, але команда знає, що на правильному шляху. Нам потрібно стати ефективнішими перед воротами", - сказав Піолі

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