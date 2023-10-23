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Аллегрі: Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто

Тренер Ювентуса назвав цілі команди на сезон
Сьогодні 12:39 127 0
Аллегрі: Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто
#Аллегрі, #Інтер, #Мілан, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Ювентус має намір боротися за місце в топ-4 Серії А.

Про це заявив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі після перемоги над Міланом (0:1).

"Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто, ми націлені на потрапляння в Лігу чемпіонів. Повинні робити це крок за кроком, незабаром стане тяжче, коли Аталанта, Лаціо та Рома наберуть хід", - сказав Аллегрі.

  Мілан - Ювентус 0:1: огляд матчу Серії А

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