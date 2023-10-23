Аллегрі: Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто

Джерело - TuttoMercatoWeb.
Ювентус має намір боротися за місце в топ-4 Серії А.
Про це заявив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі після перемоги над Міланом (0:1).
"Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто, ми націлені на потрапляння в Лігу чемпіонів. Повинні робити це крок за кроком, незабаром стане тяжче, коли Аталанта, Лаціо та Рома наберуть хід", - сказав Аллегрі.
Мілан - Ювентус 0:1: огляд матчу Серії А
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