Аллегрі: Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто

Ювентус має намір боротися за місце в топ-4 Серії А.

Про це заявив головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі після перемоги над Міланом (0:1).

"Інтер, Мілан і Наполі - фаворити на скудетто, ми націлені на потрапляння в Лігу чемпіонів. Повинні робити це крок за кроком, незабаром стане тяжче, коли Аталанта, Лаціо та Рома наберуть хід", - сказав Аллегрі.