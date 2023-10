Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії

Форвард Аль-Хілаля Неймар отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна та меніску.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Футболіст перенесе операцію. Програма відновлення гравця буде визначена пізніше.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm