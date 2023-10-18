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Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії

Футболіст перенесе операцію
Вчора 23:54 108 0
Неймар отримав важку травму в матчі за збірну Бразилії
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Неймар, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аль-Хілаля Неймар отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна та меніску.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Футболіст перенесе операцію. Програма відновлення гравця буде визначена пізніше.

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