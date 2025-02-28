Фіорентина перемогла Лечче та перервала 3-матчеву серію поразок у Серії А

Фіорентина здобула мінімальну перемогу над Лечче в межах 27 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "фіалок". Єдиним голом відзначився німець Робін Госенс з передачі колишнього гравця Шахтаря Додо.

Чемпіонат Італії – Серія А

27 тур, 28 лютого

Фіорентина – Лечче 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Госенс

Завдяки цій перемозі підопічні Раффаеле Палладіно, який був на межі звільнення, перервали 3-матчеву серію поразок у чемпіонаті Італії.

Фіорентина, яка відкривала програму 27 туру, піднялася на 6 місце турнірної таблиці, маючи 45 очок в активі. Лечче залишилось на 16 позиції та ризикує опуститися на 17-ту, в разі перемоги Парми.

У наступному турі Фіорентина зіграє з одним з лідерів чемпіонату, Наполі, а на Лечче чекає поєдинок з Міланом.