Колишній опонент Вірастюка може отримати солідний гонорар за бій за правилами ММА

Відомий польський стронгмен Маріуш Пудзяновський може отримати гонорар у понад 1 млн злотих за бій за правилами MMA від промоушена Fame MMA.

Про це пише sportowefakty.wp.pl.

FAME 25 відбудеться 5 квітня в Ченстохові, і організатори прагнуть створити гучний кард події. Однією з найгучніших тем є потенційний дебют Маріуша Пудзяновського у федерації фрік-файту.

Зазначимо, що 48-річний Маріуш має досвід у боях без правил. Він провів 27 боїв в організації KSW. На його рахунку 17 перемог (12 нокаутом). Востаннє Пудзяновський бився у квітні 2023, коли зумів нокаутувати відомого польського боксера Артура Шпільку.

Мартін Левандовський, співвласник КSW, на початку лютого заявив, що Пудзяновський повернувся до тренувань і планує провести два поєдинки за 2025 рік.

Відомо, що FAME запропонувала бійцю зарплату, яка може значно перевищити один мільйон злотих. Це вдвічі більше, ніж нинішні гонорари за бій під егідою KSW.

Українські вболівальники мають пам'ятати Пудзяновського за різними стронгмен-конкурсами, де поляк був головним опонентом українця Василя Вірастюка.