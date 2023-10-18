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Неймар травмувався у матчі проти Уругваю

Нападник покидав поле на милицях з фіксатором на нозі.
Сьогодні 10:25 246 0
Неймар травмувався у матчі проти Уругваю
Фото - gettyimages
#Неймар

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав травму в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Уругваю (0:2).

Сталося це вже під кінець першого тайму. В одному з ігрових епізодів футболіст невдало наступив на ліву ногу, отримавши перед цим удар ззаду від Ніколаса де ла Круса.

Неймар не зміг самостійно піти на заміну, тому на поле довелося виїжджати лікарям з ношами.

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