Неймар травмувався у матчі проти Уругваю

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав травму в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Уругваю (0:2).

Сталося це вже під кінець першого тайму. В одному з ігрових епізодів футболіст невдало наступив на ліву ногу, отримавши перед цим удар ззаду від Ніколаса де ла Круса.

Неймар не зміг самостійно піти на заміну, тому на поле довелося виїжджати лікарям з ношами.

It doesn’t look good as Neymar was crying 😢



Rivalry aside hope it’s a minor injury & he can be back playing again very soon 🙏 pic.twitter.com/RB9hbR0oSE