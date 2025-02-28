Розминка перед ЛЧ: Баварія обіграла Штутгарт у 24 турі Бундесліги
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Сьогодні, 28 лютого, матчем Штутгарт – Баварія стартував 24 тур Бундесліги сезону-2024/25.
Мюнхенський клуб здобув перемогу з рахунком 2:1.
Господарі першими забили – відзначився Ангело Штіллер. Незадовго до кінця першого тайму Олісе відновив паритет.
У середині другого тайму досвідчений Горецка вивів колектив Нагельсманна вперед. У самій кінцівці гри крапку поставив Коман.
Футбол – Бундесліга-2024/25
24 тур, 28 лютого
Штутгарт – Баварія 1:3 (1:1)
Голи: 1:0 – Штіллер (34), 1:1 – Олісе (45), 1:2 – Горецка (64), 1:3 – Коман (90)
Завдяки перемозі Баварія тепер має 61 бал. На другому місці йде Баєр. Колектив Хабі Алонсо має 50 очок, але провів на гру менше.
Нагадаємо, що 5 березня Баварія зіграє першим матч 1/8 фіналу ЛЧ-2024/25. Їхнім суперником буде саме Баєр..