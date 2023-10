Матч Бельгія - Швеція призупинений через теракт

Матч кваліфікації Євро-2024 Бельгія - Швеція було призупинено.

Про це повідомляє пресслужба бельгійської команди.

Це сталося через теракт, який відбувся у Брюсселі.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC