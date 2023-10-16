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Матч Бельгія - Швеція призупинений через теракт

Перед матчем відбулася стрілянина
Вчора 23:31 403 0
Матч Бельгія - Швеція призупинений через теракт

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації Євро-2024 Бельгія - Швеція було призупинено.

Про це повідомляє пресслужба бельгійської команди.

Це сталося через теракт, який відбувся у Брюсселі.

Перед матчем відбулася стрілянина внаслідок якої троє людей були вбиті.

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