Матч Бельгія - Швеція призупинений через теракт

Джерело - Чемпіон.
Матч кваліфікації Євро-2024 Бельгія - Швеція було призупинено.
Про це повідомляє пресслужба бельгійської команди.
Це сталося через теракт, який відбувся у Брюсселі.
Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023
Перед матчем відбулася стрілянина внаслідок якої троє людей були вбиті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!