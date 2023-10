Матч Косово - Ізраїль перенесений на невизначений термін

Матч кваліфікації Євро-2024 Косово - Ізраїль перенесений.

Про це повідомляє УЄФА.

Гра мала відбутись 15 жовтня. Нова дата матчу буде повідомлена пізніше.

The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed.



A new date for the fixture will be announced in due course.