Матч Косово - Ізраїль перенесений на невизначений термін

Джерело - Чемпіон.
Матч кваліфікації Євро-2024 Косово - Ізраїль перенесений.
Про це повідомляє УЄФА.
Гра мала відбутись 15 жовтня. Нова дата матчу буде повідомлена пізніше.
The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed.— UEFA (@UEFA) October 12, 2023
A new date for the fixture will be announced in due course.
Раніше також був перенесений матч Ізраїль - Швейцарія.
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