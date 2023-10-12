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Матч Косово - Ізраїль перенесений на невизначений термін

Нова дата матчу буде повідомлена пізніше
Сьогодні 11:50 163 0
Матч Косово - Ізраїль перенесений на невизначений термін
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації Євро-2024 Косово - Ізраїль перенесений.

Про це повідомляє УЄФА.

Гра мала відбутись 15 жовтня. Нова дата матчу буде повідомлена пізніше.

Раніше також був перенесений матч Ізраїль - Швейцарія.

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