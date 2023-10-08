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УЄФА перенесла матч Ізраїль - Швейцарія та ігри молодіжної збірної

Був перенесений матч кваліфікації Євро-2024 Ізраїль - Швейцарія
Сьогодні 22:23 186 0
УЄФА перенесла матч Ізраїль - Швейцарія та ігри молодіжної збірної

Джерело - УЄФА.

Найближчі міжнародні матчі в Ізраїлі були перенесені через атаку терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє УЄФА.

Був перенесений матч кваліфікації Євро-2024 Ізраїль - Швейцарія. Гра мала відбутись 12 жовтня.

Перенесені також матчі кваліфікації чемпіонату Європи U-21 Ізраїль - Естонія та Ізраїль Німеччина. Матчі мали відбутись, відповідно, 12 та 17 жовтня.

З 11 по 17 жовтня мав відбутись відбірковий мінітурнір Євро U-17 за участі збірних Ізраїлю, Бельгії, Гібралтару та Вельсу. Ці змагання також відкладені.

УЄФА найближчими днями прийме рішення, чи переносити також матч відбору Євро-2024 Косово - Ізраїль. Наразі ця гра запланована на 15 жовтня.

Рішення щодо інших міжнародних матчів за участі Ізраїльських команд буде прийняте пізніше.

Нагадаємо, ізраїльский клуб дозволив легіонерам покинути країну після атаки з боку ХАМАС.

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