Моурінью: Раньєрі здійснив найбільший переворот в історії АПЛ

Італійський тренер Клаудіо Раньєрі здобув неймовірну перемогу з Лестером у чемпіонаті Англії в сезоні-2015/2016.

Про це розповів головний тренер Роми Жозе Моурінью.

"Він джентльмен. Я продовжую стверджувати, що він здійснив найбільший переворот в історії АПЛ. Люди говорять про тих, хто виграв титул багато разів. Але йому дістався особливий.

Коли ти молодший і перебуваєш у запалі боротьби, то можеш робити вчинки, які за кілька років тебе не радують. Я думаю, що з часом ми пізнали один одного краще, і Раньєрі – один із тих, кого я у футболі дійсно поважаю. Я ставлюся до нього з великою повагою і захоплююся ним. Я вважаю його своїм другом у світі футболу", – заявив Моурінью.