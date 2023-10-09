Саудівська Аравія має наміри подати заявку на проведення ЧС-2034

Джерело - Чемпіон.
ФІФА використовує прискорений процес обрання господаря чемпіонату світу-2034.
Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.
Усім країнам офіційно оголосили про нього 4 жовтня. Усі охочі мають 4 тижні, щоб подати заяви про зацікавленість проведення турніру.
Саудівська Аравія вже надіслала ФІФА лист про наміри подати заявку на проведення ЧС-2034. Найімовірніше, саме в цій країні й організують турнір.
Saudi Arabia has now submitted letter of intent to FIFA to bid for 2034 World Cup.— Rob Harris (@RobHarris) October 9, 2023
FIFA using an unprecedented fast-track process with countries only officially informed on Wednesday & given 4 weeks to submit expressions of interest.
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