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Саудівська Аравія має наміри подати заявку на проведення ЧС-2034

Усі охочі мають 4 тижні, щоб подати заяви на проведення ЧС-2024
Сьогодні 14:29 194 0
Саудівська Аравія має наміри подати заявку на проведення ЧС-2034
Фото: Getty Images
#ФІФА

Джерело - Чемпіон.

ФІФА використовує прискорений процес обрання господаря чемпіонату світу-2034.

Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.

Усім країнам офіційно оголосили про нього 4 жовтня. Усі охочі мають 4 тижні, щоб подати заяви про зацікавленість проведення турніру.

Саудівська Аравія вже надіслала ФІФА лист про наміри подати заявку на проведення ЧС-2034. Найімовірніше, саме в цій країні й організують турнір.

Раніше ФІФА повернула збірні росії U-17 до міжнародних змагань.

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