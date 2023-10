Саудівська Аравія має наміри подати заявку на проведення ЧС-2034

ФІФА використовує прискорений процес обрання господаря чемпіонату світу-2034.

Про це повідомляє журналіст Роб Гарріс.

Усім країнам офіційно оголосили про нього 4 жовтня. Усі охочі мають 4 тижні, щоб подати заяви про зацікавленість проведення турніру.

Саудівська Аравія вже надіслала ФІФА лист про наміри подати заявку на проведення ЧС-2034. Найімовірніше, саме в цій країні й організують турнір.

