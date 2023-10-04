ФІФА повернула збірні росії U-17 до міжнародних змагань

Збірні Росії U-17 повернули до змагань під нейтральним прапором

ФІФА за підсумками засідання свого виконавчого комітету ухвалила рішення зняти дискваліфікацію зі збірної росії U-17.

Збірним Росії U-17 дозволять виступати на чемпіонаті світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію. Таке рішення ФІФА затвердила слідом за УЄФА, яка дозволила брати росіянам участь у чемпіонатах Європи.

Російські національні команди виступатимуть під нейтральним прапором та без гімну.

При цьому ФІФА засудила війну росії проти України і підтвердила, що до матчів допущено лише чоловічу та жіночу збірні U-17. Решта російських команд "не проводитимуть офіційні ігри до завершення війни".

Нагадаємо, росія проведе контрольний матч із Кенією в Туреччині.

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