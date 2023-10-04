ФІФА повернула збірні росії U-17 до міжнародних змагань

Джерело - fifa.com.
ФІФА за підсумками засідання свого виконавчого комітету ухвалила рішення зняти дискваліфікацію зі збірної росії U-17.
Збірним Росії U-17 дозволять виступати на чемпіонаті світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію. Таке рішення ФІФА затвердила слідом за УЄФА, яка дозволила брати росіянам участь у чемпіонатах Європи.
Російські національні команди виступатимуть під нейтральним прапором та без гімну.
При цьому ФІФА засудила війну росії проти України і підтвердила, що до матчів допущено лише чоловічу та жіночу збірні U-17. Решта російських команд "не проводитимуть офіційні ігри до завершення війни".
Нагадаємо, росія проведе контрольний матч із Кенією в Туреччині.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!