Челсі Мудрика зіграє із Бернлі, Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 жовтня, відбудеться 6 матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Челсі Михайла Мудрика зіграє з Бернлі, Евертон Віталія Миколенка прийме Борнмут Іллі Забарного, а Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед
Розклад матчів 8-го туру англійської Прем'єр-ліги на 7 жовтня:
14:30 Лутон - Тоттенгем
17:00 Бернлі - Челсі
17:00 Евертон - Борнмут
17:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд
17:00 Фулгем - Шеффілд Юнайтед
19:30 Крістал Пелес - Ноттінгем
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