Головне
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ
Вчора 17:03 1486 2
Збірна України обіграла Катар у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:25 473
Ферстаппен впевнено виграв кваліфікацію Гран-прі Катару
Вчора 21:20 335
Збірна України розгромила Сербію у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:55 1008
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
Вчора 18:21 1378
Ребров довикликав Сватка у збірну України
Вчора 13:12 535
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Вчора 13:09 10351 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Вчора 10:32 2279
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 10:23 69246 7
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Вчора 08:10 633
Прямі трансляції

Челсі Мудрика зіграє із Бернлі, Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 8-го туру англійської Прем'єр-ліги на 7 жовтня
Сьогодні 10:23 195 0
Челсі Мудрика зіграє із Бернлі, Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 жовтня, відбудеться 6 матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Челсі Михайла Мудрика зіграє з Бернлі, Евертон Віталія Миколенка прийме Борнмут Іллі Забарного, а Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед

Розклад матчів 8-го туру англійської Прем'єр-ліги на 7 жовтня:

14:30 Лутон - Тоттенгем

17:00 Бернлі - Челсі

17:00 Евертон - Борнмут

17:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд

17:00 Фулгем - Шеффілд Юнайтед

19:30 Крістал Пелес - Ноттінгем

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 19637
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27494
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 25126
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 7081
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 10351 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16404
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42196 1
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18321
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15664 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38399 4
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82894
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109053 4