Челсі Мудрика зіграє із Бернлі, Евертон Миколенка прийме Борнмут Забарного: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 8-го туру англійської Прем'єр-ліги на 7 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 жовтня, відбудеться 6 матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Челсі Михайла Мудрика зіграє з Бернлі, Евертон Віталія Миколенка прийме Борнмут Іллі Забарного, а Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед

Розклад матчів 8-го туру англійської Прем'єр-ліги на 7 жовтня:

14:30 Лутон - Тоттенгем

17:00 Бернлі - Челсі

17:00 Евертон - Борнмут

17:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд

17:00 Фулгем - Шеффілд Юнайтед

19:30 Крістал Пелес - Ноттінгем

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