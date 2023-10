Погба повторно здав позитивний допінг тест

Півзахисник Ювентуса Поль Погба другий раз здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Тепер туринці вирішать, як діяти з його контрактом, оскільки французу загрожує довгострокова дискваліфікація.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested doping positive also to backup sample today.



🇫🇷 Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/SzLedWaTey