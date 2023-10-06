Погба повторно здав позитивний допінг тест

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Поль Погба другий раз здав позитивний допінг-тест.
Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.
Тепер туринці вирішать, як діяти з його контрактом, оскільки французу загрожує довгострокова дискваліфікація.
🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested doping positive also to backup sample today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2023
🇫🇷 Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/SzLedWaTey
Повідомлялося, що адвокати Погба розраховують на менш сурову дискваліфікацію гравця.
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