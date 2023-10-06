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Погба повторно здав позитивний допінг тест

Французу загрожує довгострокова дискваліфікація
Сьогодні 16:35 198 0
Погба повторно здав позитивний допінг тест
Фото: Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба другий раз здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє інсайдер Фабрціо Романо.

Тепер туринці вирішать, як діяти з його контрактом, оскільки французу загрожує довгострокова дискваліфікація.

Повідомлялося, що адвокати Погба розраховують на менш сурову дискваліфікацію гравця.

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