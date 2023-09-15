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Адвокати Погба розраховують на менш сурову дискваліфікацію гравця

Погба ризикує отримати дискваліфікацію
Сьогодні 22:37 211 0
Адвокати Погба розраховують на менш сурову дискваліфікацію гравця
Фото - Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Адвокати півзахисника Ювентуса Поля Погба намагатимуться довести, що футболіст несвідомо прийняв заборонену речовину.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Якщо їм це вдасться, то француз зможе розраховувати на менш сурову дискваліфікацію, тобто менше 2-х років.

Нагадаємо, гравець туринців найближчим часом має здати контртест на допінг, який підтвердить чи спростує наявність заборонених речовин в його організмі.

Перший тест після матчу з Удінезе виявив неендогенні метаболіти тестостерону. Це означає, що такий тестостерон вироблявся не організмом, а був введений ззовні.

Повідомлялося, що Ювентус підшукав заміну Погба.

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