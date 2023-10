Марокко, Португалія та Іспанія приймуть ЧС-2030

Чемпіонат світу з футболу 2030 року відбудеться у Марокко, Португалії та Іспанії.

Про це повідомляє ФІФА.

Також на честь століття турніру свої перші матчі збірні Уругваю, Аргентини та Парагваю проведуть вдома, адже саме Південна Америка була першою господаркою чемпіонату. Всі 6 країн отримають автоматичну перепустку на турнір.

Водночас чемпіонат світу 2034 має відбутися в Азії або Океанії.

Україна у жовтні 2022 року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії з пропозицією провести кілька матчів групового етапу. Але готовність країни взяти участь у проведенні турніру під питанням через війну проти росії, тому Україна не буде серед господарів ЧС.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg