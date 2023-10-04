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Марокко, Португалія та Іспанія приймуть ЧС-2030

Це буде перший ЧС в історії, який проведуть на трьох континентах
Сьогодні 19:07 205 0
Марокко, Португалія та Іспанія приймуть ЧС-2030
Фото - Getty Images
#ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу 2030 року відбудеться у Марокко, Португалії та Іспанії.

Про це повідомляє ФІФА.

Також на честь століття турніру свої перші матчі збірні Уругваю, Аргентини та Парагваю проведуть вдома, адже саме Південна Америка була першою господаркою чемпіонату. Всі 6 країн отримають автоматичну перепустку на турнір.

Водночас чемпіонат світу 2034 має відбутися в Азії або Океанії.

Україна у жовтні 2022 року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії з пропозицією провести кілька матчів групового етапу. Але готовність країни взяти участь у проведенні турніру під питанням через війну проти росії, тому Україна не буде серед господарів ЧС.

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