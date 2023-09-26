Президента Наполі підозрюють у фальсифікації паперів щодо трансферу Осімхена

Прокуратура Риму внесла президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса до списку підозрюваних у справі про надання неправдивої бухгалтерської звітності.

Про це повідомляє sport.sky.it.

Вважається, що під час трансферу Віктора Осімхена з Лілля у 2020-му мав місце фіктивний приріст капіталу.

Прокуратура вилучила документи пов'язані з трансфером ще в червні минулого року. Також було проведено обшуки в Італії та Франції.

За Transfermarkt Наполі заплатив за Осімхена 75 мільйонів євро. На скільки ця сума приблизна і наскільки була велика фальсифікація, невідомо.

Нагадаємо, що в останньому матчі Серії Наполі зіграв внічию з Болоньєю.