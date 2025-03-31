Результати аудиту УАФ: куди зникли 1,7 мільярда гривень за часів Павелка

Наприкінці січня 2024 року легендарний український футболіст Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу. Тоді він був єдиним кандидатом на пост керманича УАФ.

Перед призначенням Шевченко озвучив 8 ключових проблем організації, які потребують якнайшвидшого вирішення. Примітно, що однією з головних перепон легенда українського футболу визначив непрозору діяльність УАФ та, як наслідок, підірвану довіру до організації як інституції загалом.

Ці слова були сказані не просто так. На той момент ексочільник УАФ та колишній голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко разом із генеральним секретарем асоціації Юрієм Запісоцьким перебували під вартою через підозри в розкраданні коштів у провадженні про можливу корупцію при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало з 2018 року.

Довести до кінця справу в судах правоохоронцям поки не вдалося, Павелко і Запісоцький вийшли на свободу, а ексдепутат навіть виграв справу у Європейському суді щодо законності його тримання під вартою.

Історія на певний час затихла, однак найближчим часом може отримати продовження.

Одразу після обрання Шевченко анонсував всебічний аудит очолюваної організації, який мала провести авторитетна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine. У квітні 2024 року його попередні результати виявили відтік активів УАФ у розмірі понад 1,3 млрд гривень за період діяльності керівництва Павелка.

За даними джерел "Чемпіона" та "Української правди" серед делегатів Конгресу УАФ та співрозмовників у правоохоронних органах, AC Crowe Ukraine вже завершила проведення аудиту і його кінцеві результати навіть перевершили попередні оцінки.

З огляду на суспільну значущість виявленої інформації, "Чемпіон" вирішив розповісти, які саме огріхи в діяльності УАФ знайшли аудитори AC Crowe Ukraine.

Підсумки аудиту

Звіт аудиторів загалом стосувався діяльності УАФ від 2015 до 2023 року включно.

В остаточному документі аудитори оцінюють загальну суму втрат УАФ за досліджений період у понад 1,7 млрд гривень.

Примітно, що ця сума майже на 400 млн гривень більша, ніж та, що вказувалась у попередніх результатах перевірки.

Загальну суму втрат, на яку вказують аудитори, можна розділити на декілька підпунктів, що стосуються діяльності УАФ:

Newport



Депозити та Радомишль



ФФУ Продакшн



Придбані послуги



Система виплати винагород



Інше

Newport Management LTD

Втрати – 544,3 млн грн

Далекого 1999 року між тоді ще Федерацією футболу України та компанією Newport Management LTD (Британські Віргінські острови) була укладена агентська угода. Згідно з нею компанія по суті ставала посередником, через яку УАФ отримувала кошти, що надавали ФІФА та УЄФА для розвитку українського футболу.

З огляду на те, що УАФ має виключне право представляти футбол у ФІФА та УЄФА, в аудиторів виникли запитання як до самої агентської угоди, так і до звітності взаємовідносин асоціації з Newport.

З приємного – сучасна УАФ обходиться без цієї компанії, фінансування ведеться напряму. З неприємного – за час роботи Newport український футбол ймовірно недоотримав шалені гроші.

Найбільше нас зацікавив період 2015-2016 років. За ці два роки, за даними аудиту, УАФ не відобразила в обліку цільове фінансування УЄФА розміром 12,6 млн євро (531 млн грн). Також аудитори помітили розбіжність між перерахованими Newport коштами та отриманими асоціацією (тоді ще федерацією) в сумі 331 тисячу євро (14 млн грн).

Окрім цього Newport перераховував гроші іншим стороннім юридичним особам. Їх аудитори класифікували як такі, що не мають відношення до футболу, а сума була величезна: 11,4 млн євро (481 млн гривень).

Що важливо, Newport і діяльність керівництва УАФ раніше зацікавила відповідні правоохоронні органи, тож було відкрите відповідне провадження. За даними досудового слідства, керівництво УАФ підозрювалось у заволодінні 3 271 481,17 євро, які надсилала УЄФА.

У цій справі було повідомлено про підозру на той момент генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому та тодішній директорці Департаменту фінансів УАФ Євгенії Сагайдак.

Юрій Запісоцький, зліва УАФ

Депозити та ПБК "Радомишль"

Втрати – 366,2 млн грн

З чого все почалося: станом на 1 січня 2015 року в різних банках зберігалося 284,7 млн грн власності УАФ, які частково були на депозитах:

7,1 млн євро в ПАТ "ПУМБ";

6,11 млн євро в ПАТ "Київська Русь";

1 млн євро в ПАТ "Форум";

0,13 млн доларів у ПАТ "ПУМБ".

Протягом 2015 року деякі банки були визнані неплатоспроможними, і УАФ втратила 2,467 млн євро (на той момент 55,5 млн грн), що були розміщені в:

ПАТ "Київська Русь" – 1,467 млн євро;

ПАТ "Форум" – 1 млн євро.

Решту ж втрат (315,7 млн грн) у цій категорії УАФ зазнала від договору відступлення права вимоги з пиво-безалкогольним комбінатом "Радомишль", який сторони підписали 19 березня 2015 року. Ця угода стосувалася 4,643 млн євро (різниця між депозитом, який був у ПАТ "Київська Русь", та списаними коштами).

Термін погашення кілька разів переносився, і востаннє його відтермінували на 14 років, з 18 грудня 2018-го до 31 грудня 2032-го.

Також цікаво, що за 5 додаткових договорів у цій справі тричі змінювалася сума боргу, і в останній угоді вона зменшилася на понад 14 мільйонів грн порівняно з першою сумою, що видно зі скріну нижче.

Сума боргу за кожним договором Скріншот

Додатково: перша додаткова угода була укладена 20 квітня 2017 року. 16 червня 2017-го один із власників Радомишля Андрій Мацола став віцепрезидентом ФФУ.

ФФУ Продакшн

Втрати – 286,2 млн грн

Про цю компанію чули всі, хто цікавився судовими справами Андрія Павелка.

Завод Павелка

Так-так, це саме той завод із виготовлення штучної трави, який у 2017 році засвітився в історії з виділенням грошей з бюджету. Його було "освячено" комітетом Верховної Ради, який тоді очолював сам Павелко.

І тут з’являється ФФУ Продакшн – дочірня компанія УАФ, створена 2016 року. Саме вона закуповувала обладнання та сировину для роботи заводу, який мав бути збудований на Київщині. Закупівлі обійшлися у понад 230 млн грн, але всі вони були здійснені через контрагента "S.D.T.FZE".

Відкриття заводу з виготовлення штучного покриття УАФ

Щодо цих покупок була відкрита справа, через яку, власне, і заарештували Павелка та Запісоцького (на той момент генерального секретаря УАФ) у 2022 році.

У деталях слідства повідомляється, що вони "забезпечили обернення у власність підконтрольної співучасникам злочину компанії "S.D.T FZE" (ОАЕ) коштів на суму 26 423 595,01 грн".

Ухвалою суду від 19 жовтня 2023 року накладено арешт на обладнання заводу з його подальшою передачею до АРМА (Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів). Пізніше деяке обладнання було знищене внаслідок російського обстрілу.

Це сталося, зокрема, через переїзд заводу з Київської області у прифронтовий Краматорськ, оскільки 5 травня 2020 року УАФ та ТОВ "Атомвінд-Краматорськ" уклали договір, за яким 100% контролю над заводом отримав Атомвінд.

Додатково: один із власників Атомвінд-Краматорськ – Максим Єфімов, в період укладання договору був Головою Асоціації футболу Донецької області та віцепрезидентом УАФ.

Наразі втрачені та/або арештовані майже всі обліковані активи ФФУ Продакшн.

Будівництво полів

У 2017-2018 роках Міністерство молоді та спорту України виділило кошти для будівництва 761 спортивного майданчика по всій Україні. Мінрегіонбуд рекомендував закуповувати штучне покриття, яке у нас виробляв лише завод Павелка, хоча вартість трави від ФФУ Продакшн була вища, ніж у європейських виробників.

Завод Павелка УАФ

Штучне покриття цього заводу було використано при будівництві 296 майданчиків, а сама ФФУ Продакшн безпосередньо здійснила будівництво 66 майданчиків у Києві. Компанія уклала договори підряду з комунальним підприємством "Житло-сервіс" і щодо цієї угоди також ведуться справи в судах.

У них керівництво УАФ підозрювалося у заволодінні 9 420 449,28 гривень під час будівництва стадіонів у Києві. Загалом же, збитки через штучне завищення вартості будівництва 698 полів по Україні становлять близько 300 млн гривень.

Придбані послуги

Втрати – 271,5 млн грн

За досліджуваний період (з 2015 до 2023 включно) аудитори виявили суперечливі операції з фізичними особами підприємцями, які викликають сумніви в їхній доцільності. Це оплати:

юридичних послуг – близько 32 млн грн;

послуг з охорони – близько 22 млн грн (14 млн грн – фізична охорона);

ІТ послуг – близько 73 млн грн;

послуг з проживання/харчування – близько 28 млн грн;

транспортних послуг – близько 27 млн грн;

сувенірної продукції – 40 млн грн;

інших послуг (ювелірна продукція/організація заходів/консультаційні та інші послуги) – 49 млн грн.

Окрім питань до їхньої доцільності, за деякими пунктами додатково були помічені ознаки завищення вартості отриманих послуг та наявності тісних ділових зв’язків між ФОП та УАФ.

Система виплати винагород

Втрати – 205,9 млн грн

З 2015 до 2023 року витрати на утримання персоналу УАФ сягнули 1 299,7 млн гривень, що становило 35% від загального фінансування УАФ за відповідний період. Загальна сума стимулюючих виплат на користь адміністративного та іншого персоналу УАФ склала 81,3 млн гривень.

Премія+одноразова виплата+подарунок у грошовій формі працівникам УАФ, грн Скріншот

Всі втрати УАФ у цій категорії можна поділити на 3 підпункти. Найбільший з них – фізичні особи нерезиденти.

Фізичні особи нерезиденти

Втрати – 138,7 млн грн

П'єрлуїджі Колліна

16 червня 2015 року УАФ перепідписала контракт з відомим італійцем П’єрлуїджі Колліною до літа 2019-го. Італієць мав отримувати 600 тисяч євро на рік. Проте вже 1 липня 2015-го (тобто через два тижні) сторони підписали додаткову угоду, і винагороду П'єрлуїджі збільшили більш ніж у 2 рази, до 1,356 млн євро на рік.

Варто зазначити, що до цього договору в аудиторів виникли питання, адже підпис Колліни сильно відрізняється від його звичайного підпису. Про це в той час говорили й у ЗМІ. У відповідь асоціація заявляла, що підозри безпідставні, а інформація про фальсифікацію документів не відповідає дійсності.

П'єрлуїджі Колліна УАФ

За результатами аудиту було виявлено необґрунтовані виплати італійському спеціалісту в розмірі 3 мільйони 236,6 тисячі євро (на дату складання звіту – понад 136 млн грн).

Вони розбиті на три частини:

1. Оплата за 4 робочі дні (657 тисяч євро);

УАФ виплатила Колліні 678 тисяч євро за 4 робочі дні (з 01.07.2015 до 06.07.2015). Хоча винагорода, за підрахунками аудиторської компанії, мала становити близько 21 тисячі євро.

Під час цієї виплати УАФ не нарахувала та не утримала податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), що склав 3,7 млн грн. ЄСВ та військовий збір за цією операцією були сплачені.

2. Newport (1 мільйон 356 тисяч євро).

3. Компенсація за рішенням суду (1 мільйон 223,6 тисячі євро). Цю суму УАФ заборгувала Колліні, і він повернув кошти через суд у Ньоні, Швейцарія.

Лучано Лучі

25 серпня 2015-го ще один італієць Лучано Лучі обійняв посаду начальника відділу забезпечення арбітражу із графіком роботи 40 годин на місяць та окладом в розмірі 30,4 тисячі грн, будь-які заохочення (премії та/або інші винагороди) не були передбачені.

Лучано Лучі УАФ

Протягом 2015-2016 років італієць отримав 14,24 тисячі грн премій та 138,5 тисяч євро інших заохочень через компанію Newport. Але цікаво не це, а кардинальна зміна зарплати спеціаліста.

У грудні 2016-го він отримував 47,1 тисяч грн, а вже у січні 2017 року УАФ виплатила Лучі 675,53 тисячі грн. На початку 2023-го зарплата зайшла за 700 тисяч грн. Але варто додати, що останні 2 місяці 2023-го Лучано отримував по 49,35 тисячі. Тобто сума раптово зменшилася у 15 разів.

Зарплата Лучано Лучі, тисяч грн на місяць Скріншот

Сумнівні зарплати

Втрати – 54,6 млн грн

В цю категорію потрапили витрати на утримання персоналу, який виконував функції, що не стосуються діяльності УАФ, або взагалі їх не виконував, а саме:

Патронатна служба – 53,6 млн.

Служба внутрішнього та технічного аудиту – 1,023 млн.

Премії УАФ Маркетинг

Втрати – 12,6 млн грн

З 2015 до 2023 року витрати на утримання персоналу УАФ Маркетинг склали 114 млн грн, і майже третина – винагорода 2 керівників (36,5 млн грн). За даними аудиту, з 2020 до 2023 року здійснювалися необґрунтовані виплати премій генеральному директору УАФ Маркетинг та його раднику в сумі 12,6 млн грн.

Інше

Фінансова допомога дочірнім компаніям та третім сторонам

Втрати – 18,5 млн грн

Під час аудиту було знайдено декілька рішень щодо фінансової допомоги дочірнім компаніям та третім особам, які призвели до фінансових втрат УАФ.

1. Операції з надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 13,1 млн грн.

1.1. "УАФ Маркетинг" надала 2,7 млн грн для "ФФУ Продакшн".

1.2. "ФФУ Продакшн" надала 10,4 млн грн для "Спорт Технологія".

2. Операції з надання безповоротної фінансової допомоги в розмірі 5,4 млн грн, що надані третім особам.

2.1. "УАФ Маркетинг" надала 4,7 млн грн для Черкаського Дніпра.

2.2. "УАФ Маркетинг" надала 741,9 тисячі гривень для Української асоціації електронного футболу протягом 2021-2023 років.

Примітка: Керівником УАЕФ у той період і на момент складання звіту був Роман Волинець. Він же був керівником УАФ Маркетинг станом на дату укладання договору.

Тендери

Ідентифіковано завищення ціни на суму понад 3 млн грн.

4 січня 2023 року УАФ уклала договір на постачання трьох зарядних пристроїв загальною вартістю 246 тисяч грн. Зазначена закупівля була здійснена за завищеними цінами, різниця вартості може становити близько 80 тисяч грн (майже 30%).

Також було проведено 11 комерційних закупівель через майданчик zakupivli.pro на загальну суму 6 824 589 грн, у період з 2019 по 2021 роки. В усіх випадках були помічені ознаки завищення ціни.

Найбільше завищення було в замовленні на "виконання технічно-економічного обґрунтування, інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань для будівництва спортивної бази": понад 1,5 млн грн.

Застава за Павелка та Запісоцького

Втрати – 1,8 млн грн

Це окрема категорія, адже оплату робила компанія "УАФ Маркетинг". У листопаді 2022 року вона сплатила заставу за керівництво УАФ в сумі 19,8 млн грн. Потенційні економічні втрати УАФ Маркетингу аудит оцінив у 1,8 млн грн.

Фінансування ФІФА та УЄФА

Варто зазначити, що це не окрема категорія, і наведена інформація вже врахована в інші пункти втрат УАФ (найбільше – в Newport). Проте ми вважаємо за потрібне додатково розписати тему фінансування українського футболу.

З 2015 до 2023 року включно УАФ отримала від УЄФА, ФІФА та інших донорів 3,7 мільярда грн, а використала 3,44 мільярда. Цікаво, що одразу за двома програмами фінансування наразі ведуться розслідування, а керівництво УАФ підозрюється у привласненні коштів.

Програма УЄФА HatTrick

Програма HatTrick перерозподіляє понад половину чистого доходу від чемпіонатів Європи між національними асоціаціями для інвестицій у проєкти розвитку футболу.

У 2017 році УЄФА виділила 4,5 млн євро, які мали піти на придбання інфраструктури освітньо-рекреаційного комплексу "Червона Рута" та, у разі залишку, використані для будівництва трьох тренувальних полів, модернізації деяких будівель та розбудови спортивної інфраструктури.

Реалізація проєкту передбачалась в період з грудня 2016 року до грудня 2020 року. Пізніше сторони змінили цільове призначення коштів:

у 2017 році – на проєкт "Будівництво навчально-тренувального центру для національних збірних команд". УАФ планувала побудувати навчально-тренувальну базу в селі Княжичі.

у 2020 році – на проєкт "Будівництво мініполів в регіонах України": 90 футбольних майданчиків з терміном реалізації – червень 2024 року.

Розмір фінансування 4,5 млн євро. Пізніше цей договір також змінили, і перерозподілили цілі. УАФ реалізувала тільки одну частину проєкту в розмірі 1,5 млн євро.

Додатково: близько 4 млн євро УАФ перенаправила на формування статутного капіталу ТОВ "ФФУ Продакшн".

Щодо цієї програми відкрита справа: службові особи УАФ підозрюються в тому, що умисно не виконували умови за програмою та привласнили кошти УЄФА на загальну суму 8 794 500 євро.

Програма ФІФА Forward

Програма Forward перерозподіляє частину доходу від чемпіонатів світу між національними асоціаціями для інвестицій у проєкти розвитку футболу.

У грудні 2017 року ФІФА схвалила проєкт УАФ на придбання одинадцяти земельних ділянок у селі Княжичі (Київська область) для будівництва тренувально-навчальної бази збірних України. Одразу зазначимо, що бази досі не побудовані, та й роботи не ведуться.

УАФ придбала ділянки за 8,59 млн грн, проте вказала ціну, яка більша за фактичну на 2,14 млн доларів. За цим фактом також було відкрито справу. Керівництво УАФ підозрюється в умисному завищенні вартості задля привласнення коштів ФІФА.

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За вісім років президентства Андрія Павелка Українська асоціація футболу втратила величезні кошти, які могли й мали йти на розвиток футболу. Ба більше, через діяльність його команди серйозно постраждала репутаційна складова організації. Втрати не можна оцінити лише цифрами.

За даними джерел "Чемпіона" і "Української правди", інтерес правоохоронців до діяльності чиновників УАФ часів Павелка далеко не згас. А деякі з фігурантів цього звіту вже отримали нові підозри за роки "успішного розвитку" українського футболу.

Сподіваємось, що цього разу правоохоронці будуть більш рішучими, і учасники офшорних схем не зможуть уникнути справедливої оцінки їхньої активної діяльності.

Микола Дендак, Євген Будерацький, Чемпіон