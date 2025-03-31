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Фелікс влітку повернеться у Челсі

Олександр Булава — 31 березня 2025, 19:06
Фелікс влітку повернеться у Челсі
Жоау Фелікс
Getty Images

Португальський нападник Жоау Фелікс повернеться в Челсі після завершення своєї оренди в Мілані.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Россонері" не залишатимуть гравця у своєму складі попри попередні плани. При цьому він також не входить у плани й самого Челсі, тому влітку знову може залишити лондонців.

Наразі Феліксом цікавиться Галатасарай та два неназвані клуби Саудівської Аравії.

Трансферна вартість 25-річного португальця оцінюється в 30 мільйонів євро, минулого літа лондонський клуб віддав за гравця Атлетико 52 мільйони. Контракт нападника з "синіми" розрахований до літа 2031 року.

На рахунку гравця 1 гол у 10 матчах за Мілан.

Раніше Баварія відновила інтерес до нападника Челсі.

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