Фелікс влітку повернеться у Челсі

Португальський нападник Жоау Фелікс повернеться в Челсі після завершення своєї оренди в Мілані.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Россонері" не залишатимуть гравця у своєму складі попри попередні плани. При цьому він також не входить у плани й самого Челсі, тому влітку знову може залишити лондонців.

Наразі Феліксом цікавиться Галатасарай та два неназвані клуби Саудівської Аравії.

Трансферна вартість 25-річного португальця оцінюється в 30 мільйонів євро, минулого літа лондонський клуб віддав за гравця Атлетико 52 мільйони. Контракт нападника з "синіми" розрахований до літа 2031 року.

На рахунку гравця 1 гол у 10 матчах за Мілан.

Раніше Баварія відновила інтерес до нападника Челсі.