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Анчелотті оцінив шанси Луніна зіграти у фіналі Кубку Іспанії

Олександр Булава — 31 березня 2025, 18:21
Анчелотті оцінив шанси Луніна зіграти у фіналі Кубку Іспанії
Андрій Лунін
Getty Images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті оцінив шанси Андрія Луніна зіграти у фіналі Кубку Іспанії, якщо мадридці пройдуть Реал Сосьєдад у півфіналі.

Цитує наставника Mundo Deportivo.

"Якщо Реал вийде у фінал, голкіпером буде Лунін? Так… Побачимо. Лунін і Куртуа можуть зіграти, а якщо вони будуть травмовані, то зіграє Фран Гонсалес. А якщо ми не вийдемо у фінал, то ніхто з трьох не зіграє", – розповів Анчелотті.

У поточному сезоні в активі українця 11 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких він записав на свій рахунок один асист та чотири поєдинки відстояв на "нуль".

Матч із Сосьєдадом відбудеться у вівторок, 01 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид Карло Анчелотті

Карло Анчелотті

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