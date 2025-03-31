Калюжна фінішувала другою в наймасштабнішому в історії Польщі півмарафоні

Українська легкоатлетка Вікторія Калюжна здобула срібну нагороду на Варшавському півмарафоні, що проходив у рамках World Athletics Label Road Races.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українка подолала дистанцію у 21,1 км за 1:12:13. Першою до фінішу дісталася представниця Аргентини Дайаня Окампо (1:10:48). Замкнула трійку призерів кенійка Сільвія Медугу (1:12:20).

Зауважимо, що цей півмарафон став наймасштабнішим в історії Польщі.

Результати півмарафону в Польщі

Дайана Окампо (Аргентина) – 1:10:48; Вікторія Калюжна (Україна) – 1:12:12; Сільвія Медугу (Кенія) – 1:12:20.

Нагадаємо, для Калюжної це вже не перший подіум на півмарафонах у Польщі. У 2022 році вона виграла Краківський півмарафон. А ось на Євро-2024 українка фінішувала лише на 41 місці.