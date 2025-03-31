Машина імені Ферстаппена: як чемпіон нищить кар’єри своїх напарників

Зовсім нещодавно в команді Red Bull оголосили про те, що вже на Гран-прі Японії Юкі Цунода замінить Ліама Лоусона у другому кокпіті команди. Велике питання, чи оговтається новозеландець після пониження в класі. Проте, він далеко не перший напарник Макса Ферстаппена, кого спіткала подібна доля.

Багато людей, які негативно ставляться до чинного чемпіона світу, люблять згадувати той факт, що нідерландець зруйнував уже дуже багато кар'єр своїх партнерів по колективу.

Однак, слід зазначити, що дуже багато успішних гонщиків роблять абсолютно те саме. Це цілком звичне явище для жорстокого світу великого спорту.

Слід зазначити, що свого часу жертвою у схожій ситуації став Йос Ферстаппен – батько Макса. Тоді Флавіо Бріаторе відправив недосвідченого дебютанта "на поталу" до Міхаеля Шумахера, який сходив на вершину.

Карлос Сайнс-молодший

Першим напарником Ферстаппена-молодшого став Карлос Сайнс-молодший, син дворазового чемпіона світу з ралі. Обидва гонщики молодшої команди "биків", яка тоді мала назву Toro Rosso, проводили тоді свій перший сезон.

Карлос Сайнс та Макс Ферстаппен Getty Images

Дебютував трохи впевненіше іспанець, але починаючи з Гран-прі Австрії, восьмого етапу того чемпіонату, нідерландець узяв ініціативу у свої руки та почав стабільно випереджати партнера. За підсумком сезону рахунок очок був 49-18 – показник більш ніж розгромний.

Після чотирьох заїздів сезону-2016, Макс Ферстаппен був підвищений до основної команди, в той час, як Сайнс ще півтора року провів у складі "телят", а далі кілька сезонів поневірявся по командах, які на той момент були безперспективними середняками.

У 2021 році Карлосу, здавалося б, пощастило перейти до Феррарі, але там він знову виявився жертвою командного фаворитизму: особистим менеджером Шарля Леклера є Ніколя Тодт (син Жана Тодта), через що навіть швидшому гонщику складно "посунути" монегаска.

Даніїл Квят

Хоча російський пілот і не був прямим напарником Ферстаппена, саме його кар'єру нідерландець не просто "зіпсував", а гордо зруйнував дощенту.

Після чотирьох гонок у 2016-му керівництво ухвалило рішення поміняти гонщиків місцями – Макс вирушив до основної команди, а Квят відправився на своє місце до молодшого колективу.

Ще більш несподіваним стало те, що перший же етап після рокірування закінчився перемогою Ферстаппена на Гран-прі Іспанії. Усього за одну гонку Макс зробив те, чого росіянин не зміг за цілий сезон. Це був удар нижче пояса для росіянина.

Цікавий факт: менш ніж за добу до головного заїзду Гран-прі Іспанії 2016 проходив пісенний конкурс Євробачення. І у земляків Квята було одночасно одразу два приводи для сліз, адже перемогу тоді здобула українка Джамала з піснею "1944".

Після пониження Даніїл провів ще чотири сезони в молодшій команді, після чого остаточно покинув Формулу-1. А 2020 року Макс ще й відбив собі його колишню дівчину – Келлі Піке, яка мала 1-річну доньку Пенелопу.

Данієль Ріккардо

Починалася кар'єра Ріккардо доволі стрімко і у 2014 він виявився сильнішим за чотириразового чемпіона світу – Себастьяна Феттеля. Але з приходом Ферстаппена до команди у 2016, легке життя для австралійця закінчилося.

На початку, Данієль навіть набирав у підсумковій таблиці більше очок. Однак, це відбувалося здебільшого через те, що за всієї своєї швидкості, Макс у той період кар'єри дуже часто потрапляв у різноманітні інциденти, за що його навіть прозвали "краштаппен".

Зіткнення Макса Ферстаппена з двома болідами Феррарі на Гран-прі Сінгапулу 2017 A shock for @Max33Verstappen in Singapore 😮



Was this the best Team Radio clip of 2017? 📻 🗣 🎥



VOTE HERE >> https://t.co/jOkpk7R7Ny#F1 pic.twitter.com/jwlfyHckCg — Formula 1 (@F1) December 12, 2017

Переломним моментом став сезон 2018 року. Семимильними кроками нідерландець набирав досвід і в нього почала з'являтися ще й довгоочікувана стабільність.

Атмосфера всередині колективу почала загострюватися і на Гран-прі Азербайджану справа дійшла до зіткнення між двома пілотами Ред Булла.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 41/51)



Cars are going through the pit lane as the debris is cleared#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/NjwfVcDNZM — Formula 1 (@F1) April 29, 2018

У той момент стало чітко зрозуміло, що двом пілотам з амбіціями не місце в одній команді. У 17 гонках, що залишилися, Макс 11 разів піднявся на подіум, 2 рази переміг і загалом регулярно псував життя лідируючим Мерседесу і Феррарі. Водночас Данієль лише один раз потрапив до трійки найкращих, вигравши заїзд у Монако.

Вибір команди був очевидний – Ферстаппен залишився в Ред Булл і став одноосібним лідером колективу, в той час, як Ріккардо перейшов у Рено.

Слід зазначити, що з сезону 2019 року австрійська команда перейшла на мотори Хонда, які на той момент мали досить погану репутацію. Аж до моменту, поки японські силові установки не показали себе в дії, були суперечки про те, кому ж із пілотів більше пощастило.

Після "розставання", Данієль провів кілька сезонів у Рено та Макларені. Попри несподівану перемогу на Гран-прі Італії 2021, кар'єра австралійця йшла на дно. У 2023 він повернувся в систему Ред Булл, але вже за кермом "молодшої" команди. А через півтора року пілот, який колись подавав надії, остаточно пішов із Формули-1.

П'єр Гаслі

Гаслі став першим напарником, який постійно відставав від Ферстаппена на цілу прірву. Поки Макс активно бився в групі лідерів, збирав подіуми і навіть періодично перемагав, П'єр проводив перегони в компанії болідів другого ешелону. Складалося враження, ніби у француза не другий болід Ред Булла, а третя машина Торо Россо.

На той момент це явище було ще чимось незвичним і терпіння команди вистачило лише на пів сезону. Останньою краплею стало Гран-прі Угорщини, в якому "срібні стріли" переграли "биків" стратегічно через те, що Макс Ферстаппен не мав підтримки з боку партнера.

Гаслі був понижений у молодшу команду, де залишався аж до кінця 2022 року. За цей період, йому несподівано вдалося виграти Гран-прі Італії 2020 року, коли всі пілоти топкоманд зіштовхнулися з проблемами і тим самим відкрили шлях до на вершину для пілотів другого ешелону.

П'єр Гаслі Getty Images

Із сезону 2023 року П'єр виступає за команду Альпін. Хоча зараз колектив перебуває в середині пелетону, певні надії на майбутнє вселяє те, що до справ повернувся Флавіо Бріаторе.

Однак, поки що відкритим залишається питання, ким стане француз у його грі – новою зіркою, чи знову жертвою. Раніше я вже описував методи роботи італійського бізнесмена з пілотами.

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Александр Албон

Одне з головних правил математики говорить: "від зміни місць доданків сума не змінюється". Так само нічого не змінилося і від заміни Гаслі на Албона. Новий напарник так само програвав Ферстаппену у кваліфікаціях та в гоночному темпі.

Через відсутність хоч скількись притомних альтернатив, тайського пілота тримали в команді цілих півтора сезони.

За цей час Александр двічі отримав шанс показати високий результат – у Бразилії 2019 та Австрії 2020. Але обидва рази з ним стикався Льюїс Гамільтон, тим самим ставлячи хрест на всіх надіях тайця.

A first podium was in sight for Alex Albon, until this 😱



Lewis Hamilton received a post-race penalty, dropping him from third to seventh#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/s3tkcHVL7C — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

По закінченню 2020 року Албон був звільнений з команди Ред Булл. Пропустивши один сезон, він повернувся у Формулу-1 за кермом Вільямса, де вже четвертий сезон веде битви на межі очкової десятки.

Серхіо Перес

На момент закінчення "ковідного" сезону 2020, Серхіо готувався прощатися з Формулою-1. Однак, після несподіваної перемоги мексиканця на Гран-прі Сахіра на нього звернули увагу в Ред Буллі

Фактично, вийшла унікальна ситуація для цього списку: "бики" не знищили кар'єру "Чеко", а навпаки – врятували. І вже з самого початку сезону 2021 стало зрозуміло, що це рішення було єдиним правильним.

Звісно, наздогнати Ферстаппена Перес не міг. Однак, він стабільно залишався поруч із пілотами-лідерами та став ідеальним зброєносцем для Макса, який на той момент уже боровся за титул.

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У цілій низці епізодів, Серхіо надав допомогу лідеру команди. А героїчне стримування Льюїса Гамільтона на Гран-прі Абу-Дабі назавжди увійшло в історію Формули-1.

Getty Images

У сезоні 2022 новим суперником для Ред Булла стала команда Феррарі, яка повернулася в топгрупу. І загалом продовжилася та ж сама тенденція – Ферстаппен боровся за титул, а Перес за будь-якої нагоди забирав очки у суперників.

До початку 2023 року Едріан Ньюї підготував не просто конкурентоспроможну машину, а домінуючий болід. У першій половині сезону взагалі ніхто не міг кинути виклик "бикам". І в якийсь момент Серхіо вирішив, що може поборотися з Максом

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За особливі успіхи на міських трасах, Перес отримав прізвисько "король вулиць". І справді, після чотирьох етапів двох напарників розділяли лише 6 очок.

Однак, уже починаючи з Гран-прі Маямі Ферстаппен нагадав усім, хто є першим пілотом і почав одноосібно штампувати перші місця.

Десь із того моменту врятована кар'єра "Чеко" почала рухатися в бік другого заходу, цього разу остаточного. Він втратив стабільність і почав робити численні помилки. І довгий час навіть друге місце в особистому заліку було під питанням.

А сезон 2024 року став для Серхіо остаточною катастрофою. Низка факторів склалася воєдино. По-перше, Перес поступово сам почав дуже сильно втрачати швидкість і став тим, ким були Гаслі та Албон до нього. По-друге, команда, після відходу Ньюї, кинула всі зусилля на одну єдину мету – врятувати хоча б титул для Ферстаппена.

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На завершальній стадії сезону навіть потрапити в очки для "Чеко" було подвигом. Черговий напарник Ферстаппена стрімко йшов на дно. І по закінченню сезону, попри гроші спонсорів, Пересу вказали на двері.

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Ліам Лоусон

Ще один пілот молодіжної програми Ред Булл, який подає надії. Лоусон двічі сідав у кокпіт молодшої команди "биків" посеред сезону – у 2023 і 2024.

Обидва рази він показував доволі непогані результати, як для дебютанта та мав вельми гідний вигляд на тлі напарника – Юкі Цуноди, який виступає в королівських перегонах з 2021 року та встиг уже набратися досвіду.

Різкий зліт призвів до того, що Ліам, не проїхавши жодного повного сезону, опинився за кермом головної команди. Але відразу ж за цим сходженням наступило і настільки ж стрімке падіння. Відверто-провальні виступи в Австралії та Китаї призвели до настільки ж швидкого звільнення.

Починаючи з Гран-прі Японії, новим напарником Макса стане Юкі Цунода, для якого це буде домашній етап. Чи буде користь від чергового рокірування – покаже тільки гонка. Але більша частина експертів не покладає на нового напарника особливих надій.

Хто ж потрібен Ферстаппену?

Формула-1 завжди була і буде командним видом спорту. Звичайно, найефективніше працює схема з чітким розподілом на першого і другого номерів.

Однак, лідеру все одно потрібен зброєносець, який буде десь поруч, щоб за будь-якої можливості ускладнити життя суперника. Найяскравіші приклади таких пілотів – Вальтері Боттас, Рубенс Барікелло та Едді Ірвайн

Водночас стиль пілотування Ферстаппена настільки унікальний, що більшість інших пілотів просто не здатні керувати болідом, який розроблений під нідерландця.

Коли Максу запропонували вибір між легкою в управлінні машиною, або ж некерованим монстром, який ледь-ледь швидший за перший варіант – він без роздумів обрав друге. Домінатор може пристосуватися до такого боліда, але напарники – ні.

Цілком можливо, у другому кокпіті змінять ще дуже багато гонщиків, перш ніж знайдуть того, хто зможе виконувати свою роль так само ефективно, як це робив Перес у 2021.