Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Переслідують невдачі: "герой" київського фіналу Ліги чемпіонів вилетів до кінця сезону

Микола Дендак — 31 березня 2025, 18:17
Переслідують невдачі: герой київського фіналу Ліги чемпіонів вилетів до кінця сезону
Лоріс Каріус
https://x.com/s04_en

Воротар німецького Шальке Лоріс Каріус отримав серйозну травму та більше не зіграє в сезоні-2024/25.

Про це повідомляє SkySport.

Зазначається, що голкіпер зазнав структурної травми лівої литки у матчі другої Бундесліги проти Гройтер Фюрт (3:3). За повідомленням клубу, він більше не зможе грати в поточному сезоні.

Нагадаємо, Шальке підписав Каріуса після того, як клуб віддав в оренду до Айнтрахта з Брауншвейга свого голкіпера Рон-Торбена Гоффманна. Каріус перебував у статусі вільного агента останні пів року. Останнім клубом був Ньюкасл.

До "сорок" він виступав за Майнц, Ліверпуль, Бешикташ та Уніон Берлін. У складі мерсисайдців 31-річний німець став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, коли він припустився двох результативних помилок у грі з Реалом (1:3).

Раніше стало відомо, яку зарплату отримує голкіпер у складі Шальке.

Каріус травма Шальке Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 2

Каріус

Журналісти назвали зарплату Каріуса в Шальке
Шальке оголосив про підписання контракту з "героєм" фіналу Ліги чемпіонів 2018 року
Невдаха київського фіналу Ліги чемпіонів невдовзі перейде у Шальке
Ексголкіпер Ліверпуля готовий завершити кар'єру, якщо він не дочекається на "правильну пропозицію"
Барселона визначилася з потенційною заміною Тер Стегена

Останні новини