Переслідують невдачі: "герой" київського фіналу Ліги чемпіонів вилетів до кінця сезону

Воротар німецького Шальке Лоріс Каріус отримав серйозну травму та більше не зіграє в сезоні-2024/25.

Про це повідомляє SkySport.

Зазначається, що голкіпер зазнав структурної травми лівої литки у матчі другої Бундесліги проти Гройтер Фюрт (3:3). За повідомленням клубу, він більше не зможе грати в поточному сезоні.

Bittere Nachricht für Schalke und Karius! 😳 Der Keeper hat sich eine strukturelle Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen. 🚨



↪️ Er wird in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können, heißt es vom Verein.#SkyBundesliga2 #Schalke #Karius pic.twitter.com/8rjiFV2RNr — Sky Sport (@SkySportDE) March 31, 2025

Нагадаємо, Шальке підписав Каріуса після того, як клуб віддав в оренду до Айнтрахта з Брауншвейга свого голкіпера Рон-Торбена Гоффманна. Каріус перебував у статусі вільного агента останні пів року. Останнім клубом був Ньюкасл.

До "сорок" він виступав за Майнц, Ліверпуль, Бешикташ та Уніон Берлін. У складі мерсисайдців 31-річний німець став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, коли він припустився двох результативних помилок у грі з Реалом (1:3).

Раніше стало відомо, яку зарплату отримує голкіпер у складі Шальке.