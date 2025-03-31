Переслідують невдачі: "герой" київського фіналу Ліги чемпіонів вилетів до кінця сезону
Воротар німецького Шальке Лоріс Каріус отримав серйозну травму та більше не зіграє в сезоні-2024/25.
Про це повідомляє SkySport.
Зазначається, що голкіпер зазнав структурної травми лівої литки у матчі другої Бундесліги проти Гройтер Фюрт (3:3). За повідомленням клубу, він більше не зможе грати в поточному сезоні.
Нагадаємо, Шальке підписав Каріуса після того, як клуб віддав в оренду до Айнтрахта з Брауншвейга свого голкіпера Рон-Торбена Гоффманна. Каріус перебував у статусі вільного агента останні пів року. Останнім клубом був Ньюкасл.
До "сорок" він виступав за Майнц, Ліверпуль, Бешикташ та Уніон Берлін. У складі мерсисайдців 31-річний німець став антигероєм фіналу Ліги чемпіонів сезону-2017/18, коли він припустився двох результативних помилок у грі з Реалом (1:3).
Раніше стало відомо, яку зарплату отримує голкіпер у складі Шальке.