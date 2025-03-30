Яремчук оформив дубль за Олімпіакос у ворота Панатінаїкоса
Роман Яремчук
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Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук оформив дубль у ворота Панатінаїкоса.
Перший гол він забив на 1 хвилині гри. Вдруге він відзначився на 51 хвилині.
Роман допоміг розігнати атаку, а потім відкрився на подачу від Родінея і замкнув її головою.
Другий гол Романа Яремчука у ворота Панатінаїкоса
Зазначимо, що до паузи на матчі збірних Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.
До цього матчу українець забив за "легенд" 7 голів за 26 поєдинків.