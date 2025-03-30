Яремчук оформив дубль за Олімпіакос у ворота Панатінаїкоса

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук оформив дубль у ворота Панатінаїкоса.

Перший гол він забив на 1 хвилині гри. Вдруге він відзначився на 51 хвилині.

Роман допоміг розігнати атаку, а потім відкрився на подачу від Родінея і замкнув її головою.

Другий гол Романа Яремчука у ворота Панатінаїкоса

⚽️ GOAL: Yaremchuk

🇬🇷 Olympiacos 3-1 Panathinaikospic.twitter.com/5k5e1QeXfM — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025

Зазначимо, що до паузи на матчі збірних Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.

До цього матчу українець забив за "легенд" 7 голів за 26 поєдинків.