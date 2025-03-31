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Магучіх стала обличчям всесвітньо відомого бренду

Олег Дідух — 31 березня 2025, 15:12
Магучіх стала обличчям всесвітньо відомого бренду
Ярослава Магучіх
Getty images

Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підписала спонсорський контракт із всесвітньо відомим виробником енергетичних напоїв Red Bull.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото в символіці Red Bull.

"Тепер я маю свої власні крила, щоб літати ще вище", – написала 23-річна українка.

Раніше Магучіх поділилася фотографіями з узбережжя Атлантичного океану в Португалії. Спортсменка розповіла, що це лише невеликий відпочинок перед стартом Діамантової ліги.

Напередодні українська стрибунка у висоту здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у китайському Нанкіні. Ярослава також зізналася, що відчувала дискомфорт в нозі.

Перед цим Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.

Red Bull Ярослава Магучіх

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