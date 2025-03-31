Магучіх стала обличчям всесвітньо відомого бренду
Ярослава Магучіх
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Зіркова українська легкоатлетка Ярослава Магучіх підписала спонсорський контракт із всесвітньо відомим виробником енергетичних напоїв Red Bull.
Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram, виклавши фото в символіці Red Bull.
"Тепер я маю свої власні крила, щоб літати ще вище", – написала 23-річна українка.
Раніше Магучіх поділилася фотографіями з узбережжя Атлантичного океану в Португалії. Спортсменка розповіла, що це лише невеликий відпочинок перед стартом Діамантової ліги.
Напередодні українська стрибунка у висоту здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у китайському Нанкіні. Ярослава також зізналася, що відчувала дискомфорт в нозі.
Перед цим Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи в приміщенні.