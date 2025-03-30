Один із найкращих: Яремчук дізнався оцінку за дубль у культовому грецькому дербі

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук отримав високу оцінку за зіграний матч 1 туру чемпіонської групи грецької Суперліги.

Його клуб обіграв Панатінаїкос із рахунком 4:2, а сам нападник оформив дубль.

Відкрив рахунок форвард на першій хвилині. На початку другого тайму Яремчук забив другий гол.

За свою гру Роман від порталу SofaScore отримав 8,3 бали. Ще краще оцінили лише його одноклубника Родінея – бразилець отримав 8,7 балів.

Нападник збірної України відіграв 65 хвилин. Він 29 разів торкнувся м'яча, віддав 19 точних передач із 20 (95% точність), виграв 1 дуель на землі з шести, а також 6 із 10 верхових дуелей. Роман тричі порушив правила.

Нагадаємо, Віктор Циганков за свою гру проти Барселони отримав низький бал.