У Росії топчиновник помер під час хокейного матчу

В Архангельській області Росії під час хокейного матчу помер 66-річний заступник глави обласної адміністрації Володимир Ананьєв.

Про це повідомляє 29.ru.

Поєдинок команди уряду Архангельської області відбувся 29 березня. Через кілька хвилин після початку гри Володимир Ананьєв упав на лід та втратив свідомість. При цьому жодного контакту з іншим гравцем не було.

Згодом чиновника винесли на ношах та госпіталізували. Проте, врятувати його не вдалося. Причини смерті наразі невідомі.

Зазначимо, що померлий Ананьєв був заступник керівника адміністрації Архангельської області, а у 2022 році був відповідальним секретарем призовної комісії.

Зокрема неодноразово проводив брифінги у прямих ефірах на тему мобілізації в Росії, а також виступав зі промовою перед мобілізованими російськими військовими.