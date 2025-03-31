Ви мене мотивуєте: українська біатлоністка звернулася до тих, хто створює їй проблеми

25 річна біатлоністка з Харківщини Любов Кип’яченкова оприлюднила інтригуючий допис в соцмережах.

Спочатку спортсменка підбила підсумки сезону, звернула увагу на мотиваційну складову та подякувала всім за підтримку.

"Сезон виявився не найкращим, але навіть із нього я взяла для себе все по максимуму. Завжди хочеться більшого, але все краще потребує часу, тому я збережу свою мотивацію на майбутнє. А зараз час для відпочинку з рідними та друзями. Дякую всім хто поруч, підтримує та допомагає в тяжкі часи, обожнюю кожного, ви в мене просто безцінні", – написала Кип’яченкова у своєму Instagram.

Але в останньому абзаці допису з’явились певні негативні інтонації.

"… а ще більше дякую тим, хто ускладнює моє життя та не забуває підкидати мені проблем, ви мене ще більше мотивуєте не опускати руки в цьому житті", – йдеться в дописі.

Які проблеми мала на увазі атлетка та про кого зі "створювачів" проблем йдеться – Кип’яченкова не уточнювала.

В коментарях вболівальники бажають не опускати руки, здолати всі негаразди та добре відпочити після сезону.

Нагадаємо, Любов Кип’яченкова на чемпіонаті України, який завершився в Буковелі, здобула золоту медаль в одиночній змішаній естафеті.

Найкращим результатом сезону для Кип’яченкової на міжнародній арені було 28 місце в спринті на етапі Кубку IBU в естонському Отепяя.