Нагельсманн стане головним тренером збірної Німеччини

Юліан Нагельсманн найближчими днями стане новим головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Домовленість щодо угоди близьке до завершення.

Залишаються питання щодо тренерського штабу Нагельсманна, але з самим спеціалістом вже досягнуто згоди щодо терміну контракту та розміру зарплатні.

🇩🇪 Julian Nagelsmann will become new head coach of German national team in the next days. The agreement is finally on the verge of being completed.



Details left on the staff but agreement in principle reached with Nagelsmann and his agents on contract/salary.



Here we go 🤝🏻 pic.twitter.com/3sjOB5JWfe