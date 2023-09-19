Збірна Німеччини отримає нового головного тренера

Новим головним тренером збірної Німеччини стане Юліан Нагельсманн.

Про це повідомляє Bild.

Німецький футбольний союз домовилися про співпрацю до домашнього Євро-2024 включно. Лишилося уточнити останні деталі.

Нагельсманн отримуватиме 4 млн євро на рік. Контракт з Баварією, який був досі чинним та приносив Юліану 7 млн євро на рік, розірвали без компенсації. Після Євро-2024 він знову стане вільним агентом.

36-річний фахівець раніше очолював Гоффенгайм, Лейпциг та Баварію. У збірній він замінить Ганса-Дітера Фліка, якого звільнили після поразки 1:4 від Японії в товариському матчі та загалом лише 4 перемог в останніх 17 зустрічах.

Нагадаємо, Баварія готова відпустити Нагельсманна в збірну Німеччини.

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