Беллінгем: Перехід у Реал став чимось особливим для мене

Реал заслужив перемогу над Уніоном у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Джуд Беллінгем.

"Я думаю, що ми домінували в матчі та створили хороші моменти, тож заслужили перемогу. Я дуже вдячний моїм товаришам по команді та персоналу, які зробили таку хорошу роботу, інтегруючи мене в склад команди. Тепер я на правильному шляху. У нас хороші результати.

Скажу чесно, я сподіваюся, що продовжу забивати голи на 94-й або 95-й хвилинах. Хоча краще вирішувати долю матчу раніше. Перехід в Реал став чимось особливим для мене, більшим ніж я навіть мріяв. Відколи себе пам’ятаю, як дивився телевізор, я дивився матчі мадридського клубу, а тепер я одягнув цю футболку і забиваю за них, це прекрасно", – сказав Беллінгем.