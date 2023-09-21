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Беллінгем: Перехід у Реал став чимось особливим для мене

Джуд Беллінгем прокоментував перемогу над Уніоном
Сьогодні 10:52 196 0
Беллінгем: Перехід у Реал став чимось особливим для мене
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - uefa.com.

Реал заслужив перемогу над Уніоном у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Джуд Беллінгем.

"Я думаю, що ми домінували в матчі та створили хороші моменти, тож заслужили перемогу. Я дуже вдячний моїм товаришам по команді та персоналу, які зробили таку хорошу роботу, інтегруючи мене в склад команди. Тепер я на правильному шляху. У нас хороші результати.

Скажу чесно, я сподіваюся, що продовжу забивати голи на 94-й або 95-й хвилинах. Хоча краще вирішувати долю матчу раніше. Перехід в Реал став чимось особливим для мене, більшим ніж я навіть мріяв. Відколи себе пам’ятаю, як дивився телевізор, я дивився матчі мадридського клубу, а тепер я одягнув цю футболку і забиваю за них, це прекрасно", – сказав Беллінгем.

Раніше Реал Мадрид вирвав перемогу в Уніон Берліна в межах 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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